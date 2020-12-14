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Историк моды Васильев объяснил, как выбрать стильное платье на новогоднюю ночь

Историк моды Васильев объяснил, как выбрать стильное платье на новогоднюю ночь

Москва, 14 декабря. Историк моды и ведущий программы «Модный приговор» Александр Васильев объяснил, как оставаться модной в Новый год и на каком платье остановить свой выбор. Подробнее об этом он рассказала в рамках прямого эфира в соцсети «Одноклассники».

Историк моды Васильев объяснил, как выбрать стильное платье на новогоднюю ночь. Он посоветовал модницам найти у себя в гардеробе платье с накладными плечами стиля 80-х годов в крупную блестку. По его словам, наиболее модными являются «металлизированные блестки — серебро, золото, темно-синий, черный, белый, бежевый цвет и зеленый — хит сезона».

«Поэтому платья фасона трапеция типа «мешок», «талии у меня нет», — сказал Александр Васильев.

Также он дал рекомендации и мужчинам, которым будет проще найти гармоничный образ в новогоднюю ночь. С точки зрения историка моды, представителям сильной половины человечества можно выбрать однотонную рубашку.

Историк моды Васильев объяснил, как выбрать стильное платье на новогоднюю ночь

«Сегодня самые модные цвета — это белый, бежевый, топленое молоко, масло, яичная скорлупа. Это будет очень хорошо», — обратил внимание Васильев.

Ранее он подробно рассказал о новом тренде и показал пальто, ставшее модным благодаря врачам и пандемии. По словам историка моды, сейчас в моду входят белые пальто, которые напоминают халаты врачей и медсестер. Впервые об их актуальности заговорили в 1914 году во время Первой мировой войны. Как добавил Александр Васильев, «тогда большое количество женщин ушло в госпитали, чтобы помочь раненым».

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