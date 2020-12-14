Москва, 14 декабря. Такие люди, как музыкант Сергей Шнуров, разлагают наше общество. Таким мнением поделился в беседе с ФАН продюсер Иосиф Пригожин.

Пригожин возмущен намерением Шнурова посетить пресс-конференцию президента РФ Владимира Путина 17 декабря. По словам собеседника ФАН, высказывания артиста с использованием нецензурной лексики наносят вред русской культуре.

«Я знаю, что Шнур собирается идти, вопросы задавать, не знаю какого характера. Моя принципиальная позиция заключается в том, что мы должны защищать свой культурный код от таких людей — которые позволяют себе оскорблять других в публичном пространстве», — отметил продюсер.

Он добавил, что не скандальное поведение артиста никак не увязывается с характером серьезного общественного события.

«Человек, который разлагает общество, идет на пресс-конференцию. Честно, я не понимаю этого. Ему до Кобзона — как мне до Илона Маска», — подытожил Иосиф Пригожин.

Ранее муж певицы Валерии делился с ФАН воспоминаниями о случае, когда Сергей Шнуров на церемонии российской национальной музыкальной премии «Виктория» исполнил на сцене в Кремле свою композицию «Ехай на…».