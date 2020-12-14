Винокур пожелал президенту РФ Путину быть осторожным

Российский юморист Владимир Винокур считает, что президента РФ Владимира Путина не стоит отвлекать по пустякам, и на ежегодной пресс-конференции с главой страны он пожелал бы ему здоровья.

«Я бы сказал президенту, чтобы он оберегал себя, чтобы его окружение было здорово. Посоветовал бы, чтобы все встречи, контакты проходили в онлайн-формате, чтобы проводились только телевизионные совещания, мало ли что, особенно если речь идет о заграничных гостях», — говорит артист.

Такие предостережения президенту Винокур выразил в виду тяжелой эпидемиологической обстановки в стране. Ранее оперативный штаб по борьбе с COVID-19 в РФ сообщил, что новых 27 328 случаев коронавирусной инфекции зафиксировано в России за сутки. В столь сложное время лидер должен беречь свое здоровье.

Ситуация с распространением коронавируса затронула все сферы жизни. По мнению многих знаменитостей, серьезнее всего пандемия отразилась на деятельности артистов. Однако этот вопрос Владимир Винокур считает пустячным.

«Никогда в жизни я президента о таком вопросе глупом даже не спросил бы, это не его ранг, это решается местными властями, Роспотребнадзором. Беспокоить президента концертной деятельностью — это смешно», — негодуя заметил народный артист эстрады.

Ранее юморист выразил соболезнования родным и коллегам актера Валентина Гафта, скончавшегося на 86-м году жизни. Винокур назвал покойного народного артиста РСФСР человечищем и обратился к его супруге Ольге Остроумовой.