Стриженова последовала примеру Малининой и показала, как модно носить платок



Москва, 14 декабря. Супруга популярного российского певца Александра Малинина Эмма в своем Instagram-аккаунте рассказала, как правильно носить косынки, которые полюбились многим российским звездам, в том числе ведущей Первого канала Екатерине Стриженовой.

Супруга Малинина не раз делилась с поклонниками секретами создания модного образа и рассказывала, за что полюбила надевать косынку на голову. С точки зрения Эммы, этот аксессуар может добавить любому образу утонченности. Последовать примеру Малининой, судя по всему, решила и Стриженова, которая появилась на публике с платком на голове. Телеведущая показала, как модно носить платок.

«Платок на голову, один из моих любимых аксессуаров. Завязать платок на голове в стиле бабушка на лавочке — это очень актуальная и модная фишка. По-английски этот способ носить платки так и называется — babushka», — объяснила Эмма Малинина.

Она добавила, что в данном случае необходимо думать о современных элементах в образе - ярких очках, куртке и стильной сумке.

«Может получиться интересный, весьма необычный образ. Мне часто прохожие на улице делают комплименты за мой стиль», — подчеркнула Малинина.

Ранее Эмма отреагировала на намерение «дочери» своего звездного мужа подать в суд. Она отметила, что разрушителей она в свою семью не пустит, и для этого лично у нее хватит и сил.