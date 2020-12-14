Отделяющиеся части ракеты «Ангара-А5» не обнаружены на территории Томской области

Томск, 14 декабря. Отделяющиеся части ракеты-носителя «Ангара-А5» на территории Томской области на данный момент не обнаружены. Об этом сообщили ФАН в департаменте защиты населения и территории Томской области.

В понедельник в 8:50 по московскому времени с космодрома Плесецк в Архангельской области стартовала ракета «Ангара-А5». За несколько недель перед пуском жителей Томской области предупредили, что некоторые отделяющиеся части ракеты упадут на территории региона.

«Территория района ограничена эллипсом с размерами осей 160 х 50 километров, центр района — 65 километров северо-западнее озера Треш. Тип отделяющихся частей ракеты-носителя: вторая ступень и створки головного обтекателя», — сообщали в администрации Томской области.

Корреспондент ФАН связался с председателем комитета по вопросам ГО и ЧС Томской области и спросил про поиски обломков.

«Остатки ракеты-носителя в районе падения на данный момент не обнаружены. Падение второй ступени за пределы обозначенного района практически исключено. В 13:10 по местному времени вертолетом Ми-8 проведено визуальное обследование района падения на предмет возможных пожаров — их нет. Чаще всего обломки частей ракет-носителей сгорают до падения», — сообщил ФАН председатель комитета по вопросам ГО и ЧС Павел Плюхин.

Павел Плюхин подчеркнул, что обследование района падения будет продолжаться до 16 или 17 декабря. Жители региона пока не сообщали о найденных обломках.