Депутат Швыткин рассказал, сколько всего ожидается пусков тяжелой ракеты «Ангара»

Замглавы комитета по обороне Госдумы Юрий Швыткин прокомментировал информацию Минобороны и «Роскосмоса» об успешном пуске ракеты-носителя тяжелого класса «Ангара-А5» с космодрома в Плесецке.

Ранее на второй с 2014 года запуск «Ангары-А5» в своем Twitter эмоционально отреагировал генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин.

«Она летает, черт возьми!» — написал Рогозин, проиллюстрировав запись фотографией ракеты перед стартом.

Это второй в истории пуск ракеты «Ангара-А5» с макетом полезной нагрузки, он был произведен с космодрома Плесецк в Архангельской области в 8:50 понедельника, 14 декабря. Как уточнили в Минобороны РФ, все предстартовые операции и старт прошли в штатном режиме.

По мнению зампреда комитета по обороне Госдумы Юрия Швыткина, эта операция — серьезный успех российских военных и всех, кто причастен к космической отрасли.

«Это второй запуск «Ангары», а всего предполагается провести шесть запусков этой ракеты по программе летных испытаний, — отметил замглавы профильного комитета ГД в комментарии ФАН. — Конечно, это успех, знак уверенного развития и продвижения космической отрасли в нашем государстве. Отмечу, эта ракета полностью создана из российских компонентов».

Юрий Швыткин горячо поблагодарил всех, кто причастен к успешному запуску российской тяжелой ракеты.

«Выражаю благодарность всем — и Дмитрию Рогозину, и министру обороны, и Воздушно-космическим силам (ВКС) России, и, конечно, конструкторам, — всем, кто причастен к этому успеху, с кем мы разделяем эту радость. Уверен, все следующие запуски пройдут не менее успешно. «Ангара» — это более совершенная ракета по сравнению со своей предшественницей — ракетой «Протон». Эти испытания — важный знак, что развитие нашей космической отрасли будет успешно продолжаться», — подчеркнул Юрий Швыткин.

«Ангара-А5» — первая тяжелая ракета-носитель, разработанная в России после распада СССР. Как сообщает «Роскосмос», основой для создания ракет-носителей семейства «Ангара» служат ракетные модули УРМ-1 и УРМ-2. В ракетах «Ангара» не используются агрессивные и токсичные компоненты топлива, что позволяет значительно повысить показатели экологической безопасности для прилегающих к стартовому комплексу районов, а также для территории падения отработавших ступеней.

Государственными заказчиками комплекса «Ангара» выступают Минобороны РФ и госкорпорация «Роскосмос». Ракету разрабатывает и производит Государственный космический научно-производственный центр имени М. В. Хруничева. Первый запуск «Ангары-А5» с космодрома Восточный планируется провести в 2021 году.