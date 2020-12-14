Пресняков признался в сильных изменениях из-за позднего отцовства

Москва, 14 декабря. Известный российский музыкант Владимир Пресняков откровенно рассказал об изменениях в эмоциональном плане, которые произошли после рождения третьего сына. В интервью изданию «СтарХит» артист признался, что стал невероятно сентиментальным.

У 52-летнего Преснякова трое детей, его среднему сыну Артемию исполнилось пять лет, а младшему Ване нет и двух месяцев. Как отметил музыкант, он испытывает настоящий трепет, наблюдая за тем, как растут его наследники. Недавно Артемий выступал вместе с балетом «Тодес», и Владимир Пресняков переживал невероятные эмоции в этот момент.

«Руки трясутся, сердце бьется, мега адреналин. Не сравнится с прыжком с парашютом, как мне кажется. Это божественно», — откровенно рассказал Пресняков, как изменился из-за позднего отцовства.

По его словам, отцовство сделало его невероятно сентиментальным. Когда артист притрагивается к своим детям, то он запросто может расплакаться.

«Ты дотрагиваешься до своего ребенка и понимаешь, что ради него все сделаешь. Это дает такой свет в себе, новый взгляд на мир», — поделился своими эмоциями Владимир Пресняков.

Ранее сообщалось, что Наталья Подольская и ее супруг Владимир Пресняков решили крестить новорожденного сына, который появился на свет в конце октября. Видео артистка опубликовала в своем Instagram-аккаунте.