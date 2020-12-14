В Дагестане объяснили значительный рост зараженных коронавирусом

Махачкала, 14 декабря. В Дагестане растет число тяжелых случаев коронавирусной инфекции и летальных исходов от COVID-19. Подобная ситуация наблюдается во всем мире из-за мутаций коронавируса, сообщили ФАН в республиканском Минздраве.

В беседе с журналистами заведующая отделением гинекологии Городской клинической больницы №1 Махачкалы Диляра Мусаева рассказала, что в настоящее время число инфицированных коронавирусом с тяжелым течением COVID-19 значительно выросло по сравнению с весенним периодом распространения инфекции. Это, по словам врача, приводит к росту и летальных исходов заболевания.

«В последние два месяца количество пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию, с негоспитальной пневмонией, а также с подтвержденными случаями COVID-19, конечно, увеличилось. Мы видим, что число заразившихся растет. К сожалению, если сравнивать течение этого заболевания с весной, то его тяжесть сейчас намного хуже», – заявила Мусаева.

Она уточнила, что осложнения наблюдаются, в основном, у пациентов в возрасте от 40 до 65 лет, а также у больных с хроническими заболеваниями – ожирением, болезнями сердца и сосудов.

Говоря о причинах роста числа пациентов с тяжелым течением COVID-19, врач отметила, что к таким случаям нередко приводит самолечение и параллельное распространение других сезонных инфекций.

«О причинах сейчас никто точно сказать не сможет. Возможно, вирус мутирует, возможно, пациенты стали более устойчивы к тому лечению, которое мы применяем. Может, наслаивается сезонный грипп, респираторные инфекции. Наверное, факторов масса, но люди попадают в стационары уже с запущенными случаями. Сначала идет лечение на дому, причем не совсем правильное. Не всегда они обращаются в амбулаторное звено, по «сарафанному радио» передают друг другу какие-то назначения. Поэтому, когда к нам поступает пациент, то мы уже видим картину полностью развернувшейся болезни, и с этим бороться намного тяжелее», – констатирует специалист.

При этом врач подчеркнула, что подобная картина наблюдается и в других регионах России. В них также наблюдается рост количества тяжелых случаев COVID-19.

«Мы в нашем стационаре проводим телемедицинские консультации с центрами в Москве, Петербурге. Наши коллеги также отмечают, что тяжесть сейчас совершенно другая. Количество тяжелых случаев, летальных исходов сейчас намного больше», – заявила Мусаева.

В Минздраве Дагестана ФАН подтвердили, что указанные врачом проблемы характерны не только для республики, но и для других субъектов России. Более того, такая картина наблюдается во всем мире, заверили в ведомстве. При этом возможно причиной усиления коронавируса в министерстве назвали его мутации.

«В Дагестане статистика такая же, как и по всей стране, это наблюдается везде, и в мире тоже. Вирус мутирует, бороться с ним непросто, поэтому Минздравом России и была издана девятая версия рекомендаций по диагностике и лечению COVID-19», – сообщили в ведомстве.

Последние обновленные временные методические рекомендации по профилактике и лечению коронавирусной инфекции были утверждены в конце октября. В них содержится ряд изменений, в основном, касающихся организации амбулаторного лечения. В частности, как утверждают разработчики рекомендаций, в них говорится о новых схемах лечения на дому не только пациентов с легким течением инфекции, но и взрослых пациентов со средней тяжестью заболевания.

По информации регионального оперативного штаба по борьбе с распространением COVID-19, в Дагестане к утру 14 декабря зарегистрировано 150 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За последние сутки выздоровели 66 человек, двое умерли. Всего в республике выявлено более 20 тысяч подтвержденных случаев инфицирования и зафиксировано свыше тысячи летальных исходов.