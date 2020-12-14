Уникальный подход к бизнесу позволил Броневицкой увеличить прибыль несмотря на COVID-19

Москва, 14 декабря. Дочь Эдиты Пьехи едва ли не единственная из звезд, кто практически не пострадал от последствий пандемии.

Ее бизнес в этом году превысил прибыль прошлогодние показатели более, чем в два раза. Только за 2020 год Илона заключила 27 государственных контрактов на сумму порядка 30 миллионов рублей. Причем во многих случаях ее предприятие было единственным, кто вышел на торги.

Автономная некоммерческая организация «Центр содержания безнадзорных животных» (ЦСБЖ), где Илона Александровна является председателем правления, действовала как приют для бездомных животных, существующий на благотворительные деньги. Но теперь центр стал вполне самоокупаемым, и даже приносит прибыль. Благодаря безупречной репутации, ЦСБЖ получает государственные контракты один за другим по отлову безнадзорных собак и кошек, выигрывая у конкурентов. А иногда и вовсе он единственный «приходит» на торги, так как остальные понимают, что против Броневицкой не потянут.

«Илона Александровна лично заключает контракт, — рассказал источник в Подольской администрации. — И строго следит за его выполнением. Она большой любитель животных и избегает эвтаназии любыми способами. Агрессивных животных, которых нельзя выпускать обратно после стерилизации и чипирования, другие подрядчики, как правило уничтожают, списав как смертельно больных. У Илоны Александровны они остаются в приюте на пожизненное содержание. А иногда находят хозяев».

Кстати, с тем же Подольским комитетом по благоустройству, дорожному хозяйству и транспорту заключен отдельный договор именно под агрессивных животных. Которых ЦСБЖ обязан разместить у себя на пожизненное содержание. Правда, согласно контракту, деньги выделяются небольшие — 51.08 рубля в сутки на собаку и 34,05 — на кошку.

Только в этом году, не смотря на COVID-19, Илона Броневицкая заключила 27 государственных контрактов на отслеживание безнадзорных животных. Специально для этого у нее заключен контракт с управлением ветеринарии Московской области. Где собак и кошек обследуют, прививают, чипируют и стерилизуют. Карантин после операций, они проводят в приюте ЦСБЖ. Только на этих контрактах «Центр» заработал порядка 30 миллионов рублей. Для сравнения, в прошлом году контрактов было всего 13, а прибыль — 10 миллионов.

Среди постоянных заказчиков мамы Стаса Пьехи — Подольск, Балашиха, Люберцы, Домодедово, Раменское, Жуковский, Коломенское и так далее.

Напомним, ранее звезды российской эстрады начали открыто жаловаться на отсутствие денег из-за отмены концертов во время пандемии. Валерий Меладзе и вовсе призвал артистов бойкотировать съемки новогоднего огонька, раз им запретили давать концерты.