Американский преступник с оружием пришел на рождественский концерт

Нью-Йорк, 14 декабря. В минувшее воскресение, 13 декабря 2020 года, в США сумели предотвратить опасный инцидент с очередным террористом, намеревавшимся устроить стрельбу в храме.

Комиссар полиции Нью-Йорка Дэрмот Шеа рассказал, что сотрудникам правоохранительных органов пришлось застрелить подозреваемого прямо у дверей соборной церкви Святого Иоанна Богослова. При потенциальном террористе были обнаружены два полуавтоматических пистолета, а также сумка, в которой находилась полная канистра бензина, веревка, проволока, несколько ножей, липкая лента и библия.

Данный инцидент произошел в 15:45, сразу после того, как в церкви закончился рождественский концерт. Мужчина с оружием, стоявший на ее пороге, крикнул «убейте меня» и произвел несколько выстрелов. Находящиеся неподалеку полицейские быстро отреагировали на это — в общей сложности они произвели 15 выстрелов, один из которых попал мужчине в голову. Преступника в критическом состоянии доставили в госпиталь, где он и скончался от полученных травм.

Сейчас власти расследуют мотивы этого инцидента и, хоть личность стрелка пока еще не установлена, комиссар полиции поспешил заверить журналистов, что он имеет «длинное уголовное прошлое».

Радикализм крепко укрепился американском обществе, а в комплекте со Второй поправкой к Конституции, гарантирующей право на хранение и ношение оружия, он нередко ведет к бесконтрольному кровопролитию. В то время как американских полицейских часто обвиняют в произволе и чрезмерном стремлению к стрельбе, что чаще всего обосновано, немудрено стать нервным зная, что каждый из задерживаемых преступников вполне на законных основаниях может достать из кармана пистолет и использовать его.

В этот раз действия полиции позволили «спасти Рождество» и избежать теракта в американском мегаполисе. Между тем, если окажется, что убитый преступник оказался из национальных меньшинств, Нью-Йорку стоит опасаться новых погромов от сторонников BLM.