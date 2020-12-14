Никас Сафронов на Новый год выбирает между Турцией и Мальдивами

Москва, 14 декабря. Известный российский и советский художник Никас Сафронов признался ФАН, что до сих пор не определился, куда поехать на новогодние каникулы — в собственный дом в Турции или с друзьями на Мальдивы.

Если к Новому году ситуация с коронавирусом в мире улучшится и откроется регулярное авиасообщение с другими странами, друзья Сафронова предлагают ему встретить Новый Год на Мальдивских островах.

«В этом году я так и не был на море, вот и съезжу, наверное. С Денисовым Колей, возьмем [Александра] Панкратова-Черного поедем на острова, на Мальдивы», — сообщил известный художник.

Сафронов посетовал на изменившиеся климатические условия. По его словам, еще 30 лет назад лето было жарким, а зима — снежной и морозной, тогда как сейчас «лето — не лето, зима — не зима».

Есть у Никаса Сафронова и запасной вариант — на тот случай, если ограничения не снимут. По словам художника, в Турции началась реконструкция его дома, и он мог бы совместить приятное с полезным: проконтролировать работы, а заодно отдохнуть у моря.

Ранее в интервью ФАН художник пожаловался, что из-за коронавируса не может вылететь к заказчику в Бахрейн, чтобы представить ему свою работу. Он подчеркнул, что ситуация с ограничениями из-за пандемии очень сильно мешает его профессиональной деятельности.

Ранее своими планами на празднование Нового года поделился с ФАН артист театра и кино Георгий Мартиросян. Он рассказал забавную новогоднюю историю с участием своего сына Дмитрия.