Глава ОСК Рахманов: В мире нет аналогов нашей ледоколостроительной программы

Россия сегодня прочно удерживает пальму первенства как главная мировая ледоколостроительная держава. Построены мощнейший атомный, мощнейший дизель-электрический и первый в мире двухтопливный ледоколы. В мире нет аналогов российской ледоколостроительной программы.

Об этом в интервью ФАН рассказал генеральный директор АО «Объединенная судостроительная корпорация» (ОСК) Алексей Рахманов.

Начало всему — проектирование

— Алексей Львович, базовый сценарий развития судостроения РФ предполагает строительство 14 ледоколов к 2035 году. В течение какого времени в среднем строится ледокол и под какие цели планируется строительство такого количества ледоколов?

— «Средней температуры по больнице» нет и быть не может. Ледоколы — это большой класс довольно разнообразных судов различных применений: работа на мелководье, линейная проводка, универсально-спасательные и тому подобное.

Жизненный цикл строительства ледокола во многом схож со строительством здания. Все начинается с проекта: эскизного, технического, а потом и рабочего. Для понимания: ледокол ЛК-60 — это аналог 11-этажного здания, насыщенного сложным технологическим оборудованием. Да еще и самоходного, и выполняющего сложные проводки во льдах толщиной до трех метров. Поэтому никого не удивляет, что срок его проектирования занимает около трех лет.

Затем начинается работа с поставщиками, срок изготовления некоторых изделий достигает двух-трех лет, и остаток времени уходит на саму работу кораблестроителей. Представьте, только для устранения ошибок в опытных изделиях мы вносим до 20 000 изменений в конструкцию ледоколов за период строительства!

Для отработанных конструкций дело идет быстрее. К примеру, головной атомный ледокол ЛК-60 «Арктика», который мы сдали в нынешнем году, проектировался с нуля. Именно поэтому его срок строительства значительно больше, чем у последующих судов этого типа. Следующий, «Сибирь», мы построим быстрее. Следующий, «Урал», — еще быстрее.

Соперничество за Арктику

— Расскажите подробнее о задачах российского ледоколостроения в Арктике.

— Северный регион богат ресурсами: и углеводородами, и запасами пресной воды, и многим другим. Кроме того, при условии круглогодичной проводки караванов, за что отвечают ледоколы, Севморпуть — перспективная трасса, короткая дорога, соединяющая континенты.

Соперничество за Арктику вступает в активную фазу, и Россия должна быть к этому готова. Кстати, санкции, принятые против России в 2014 году, имели целью в том числе помешать дальнейшему развитию Севморпути.

Разработан федеральный проект «Северный морской путь», который описывает развитие транспортного коридора в три этапа — как раз до 2035 года. Согласно базовому сценарию, грузооборот возрастет к этому моменту более чем в четыре раза. Увеличится приток средств от добычи сырья и перевозок — в три раза.

— Президент Владимир Путин во время поднятия флага на дизель-электрическом ледоколе «Виктор Черномырдин» заявил, что сейчас в РФ разрабатываются серии дизельных и атомных ледоколов, аналогов которым нет. Вы говорили, что корпорация рассчитывает и дальше строить атомные ледоколы мощностью 60 МВт, аналоги «Арктики»: планируется продолжить эту серию еще на два судна. Расскажите про эти проекты подробнее.

— Об этом и говорю: Балтийским заводом создается серия ледоколов ЛК-60 из пяти судов: «Арктика», «Сибирь», «Урал», «Якутия» и «Чукотка». Серия может быть продлена еще на два судна. Новые ледоколы будут ходить под флагом России минимум 40 лет. Именно столько составляет увеличенный срок их службы.

ЛК-60 заметно тяжелее предыдущих ледоколов, это сделано для лучшего соотношения массы и мощности. Больше масса — больше кинетическая энергия и меньше шансов у ледокола быть выдавленным из своей колеи ледяными глыбами. Вместе с массой увеличились и габариты. Теперь большегрузные танкеры без опасений смогут ложиться на курс за ЛК-60 — раздвинутые сравнительно небольшим ледоколом глыбы льда обойдут танкеры стороной.

Строительство ледоколов — универсальная компетенция

— В 2013 году строительство «Виктора Черномырдина» было остановлено по причине выявления грубейших ошибок при разработке проектной документации судна. Но в итоге проект успешно завершен. Какие выводы сделаны с учетом негативного опыта?

— Выводов несколько. Во-первых, опыт строительства и проектирования ледоколов — это уникальная компетенция, требующая регулярного подтверждения.

Во-вторых, желая срочно наверстать упущенное за десятилетия в судостроении, заказчики порой ведутся на красивые эскизные проекты — «веселые картинки», дающие лишь общее понимание того, что будет представлять из себя пароход. А ответственность за функциональность и работоспособность судна такие «художники» не несут… Стандартом предприятия я запретил приступать к резке металла в случае, если не выполнен технический проект в полном объеме и не завершено рабочее проектирование хотя бы на 50–70%.

В-третьих, наши заказчики придумали такой подход — ПДСП (проектная документация судна в постройке). Суть его состоит в том, что судно проектируется по мере его строительства. Что это значит? Это значит, что в документацию вносятся изменения ровно столько, сколько и строится пароход. Это категорически недопустимо! Проектирование — это не перерисовка решений прошлых десятилетий. И те проектанты, которые не готовы это принять, не готовы учиться и ответственно подходить к своей работе, должны уйти с рынка. Это значит, что мы в ОСК будем усиливать данное направление и развивать собственных специализированных гражданских проектантов.

В-четвертых, история ледокола наглядно продемонстрировала, что зависимость от иностранных комплектующих может в любой момент остановить проект. А при скачке валютного курса — еще и вывести его за рамки бюджета. Часто приходится слышать: мол, отечественное производство дороже и менее надежно. Если продолжать покупать импортное, так и будет. Как говорили в советском мультфильме: «Лучше день потерять, зато потом за пять минут долететь». Когда отечественное производство даст эффект, это нивелирует недостатки начального этапа.

В то же время мы видим, что нам по плечу создавать самые высокотехнологичные суда, к каким, определенно, относятся современные ледоколы. Такую сложную технику способны строить не все. Но создатели «Виктора Черномырдина» — Балтийский завод и «Адмиралтейские верфи», где ледокол достраивался, — способны. Наши предприятия готовы справиться с заказом любой сложности, будь то мощнейший атомный ледокол или самый мощный дизель-электрический.

Пальма первенства ледоколостроения — у России

— Есть ли у России государства-конкуренты в строительстве ледоколов? Как распределяются места в мировом первенстве?

— Россия сегодня прочно удерживает пальму первенства как главная мировая ледоколостроительная держава. Мы построили мощнейший атомный, мощнейший дизель-электрический, первый в мире двухтопливный ледоколы. В мире аналогов нашей ледоколостроительной программы нет.

При этом президент США поручил своей администрации разработать программу по развертыванию полярного флота из ледоколов к 2029 году. Поясняется, что «для обеспечения защиты национальных интересов в Арктике и Антарктике» планируется разработать или закупить три тяжелых ледокола и какое-то количество средних.

В настоящий момент состояние тяжелой части ледокольного флота США не блестящее. В строю всего одно судно класса Polar («Polar Star»), построенное 45 лет назад. Второй подобный ледокол, «Polar Sea», ждет утилизации. США — мощная и богатая судостроительная держава, безусловно, способная включиться в арктическую гонку.

Финляндия поставляла и поставляет ледоколы для Канады, США, Швеции, Германии, Китая, Японии и Южной Кореи, а также, конечно, для собственных нужд. У Финляндии в настоящее время есть девять ледоколов различных модификаций. Наиболее современный — тот самый двухтопливный ледокол Polaris, построенный еще тогда нашей верфью.

Наконец, примером стратегии использования наиболее передовых технологий, в частности СПГ в качестве моторного топлива, может служить Норвегия. Она начала делать ставку на экологичность мореплавания еще 20 лет назад. Всего в мире сейчас насчитывается порядка 150 СПГ-судов, половина которых принадлежит Норвегии.

Тренды в строительстве ледоколов

— Каковы ваши прогнозы по мировым тенденциям в развитии ледоколостроения?

— Во-первых, экологичность. Сегодня атомные установки нового поколения способны обеспечить достаточную мощность и одновременно экологичность работы ледоколов-гигантов ЛК-60. Атомные двигатели не создают постоянного загрязнения вокруг судна. Если бы «Арктика» использовала дизельное топливо, то ей понадобилось бы сжигать более 400 тонн в сутки.

Во многих сегментах газомоторное топливо (СПГ) постепенно становится нормой, однако для ледоколов переход на газ по-прежнему является новинкой. Ввод в эксплуатацию ледокола Polaris на СПГ, а также газовозов ледового класса Arc7 для обслуживания проекта «Ямал-СПГ» показал, что тяжелые ледоколы готовы к переходу на эко-топливо, что несет за собой множество преимуществ не только в плане экологии, но и эффективности, ведь газ сейчас доступен в Арктике.

Во-вторых, многофункциональность. Современные ледоколы проектируются с возможностью их эксплуатации не только в различных погодных условиях, но и для разных целей. Так создаются многоцелевые суда: например, научно-исследовательские ледоколы, грузовые суда ледового класса.

В-третьих, маневренность. Современные ледоколы оборудованы азимутальными пропульсивными установками, которые одинаково эффективны как для ледоколов, так и для ледокольных судов. За счет внедрения этого оборудования нет необходимости в установке руля, что значительно улучшает маневренные характеристики судна. Одним из хороших примеров таких ледоколов являются ледоколы «Александр Санников» и «Андрей Вилькицкий». Эти ледоколы, так же, как и новейший ледокол США, планируемый к постройке, оборудованы еще и носовым подруливающим устройством.

Напомним, в конце декабря 2019 года вице-премьер РФ Юрий Борисов сообщил о планах Балтийского завода (входит в ОСК) по строительству до 2026 года пяти атомных ледоколов, которые будут работать на Северном морском пути.

Также сообщалось, что госкорпорация «Росатом» рассчитывает к 2033 году ввести в эксплуатацию три ледокола проекта «Лидер». Ввод в эксплуатацию головного ледокола запланирован на декабрь 2027 года, а первого серийного ледокола — на декабрь 2030 года. Второй серийный ледокол планируется ввести в эксплуатацию в декабре 2032 года.