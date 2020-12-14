Подготовка к детским новогодним утренникам идет полным ходом: малыши учат стихи, воспитатели волнуются, чтобы все прошло хорошо. А мамы и папы озадачены выбором подарков.

Ведь наши дети проводят в детском саду чуть ли не большую часть своего времени. Неудивительно, что воспитатели и няни становятся для детей почти вторыми родителями. Сколько внимания, любви и труда вкладывают педагоги в каждого ребенка! Поэтому подарок в канун Нового года и Рождества — это выражение искренней признательности от имени мам и пап, благодарность за те знания и умения, которые воспитатели передают нашим девочкам и мальчикам. ФАН готов поделиться с вами важными предновогодними секретами: чем можно порадовать воспитателя и няню в качестве подарка к наступающему 2021 году и какой презент может стать для них самым желанным.

Что подарить воспитателю на Новый год от родителей или группы?

Ничто так не сближает взрослых, как детский коллектив. Договоритесь с другими родителями о коллективном подарке воспитателю на Новый год. Совместный «мозговой штурм» предоставит больший простор как для выбора, так и для ваших фантазий.

Работа воспитателя требует большой ответственности и огромного терпения, поэтому после трудового дня ему нужно обязательно переключиться и «перезарядиться». Хорошим подарком станет небольшой настольный фонтанчик. Тихое журчание воды успокоит и настроит на позитив. Кроме того, такой предмет сам по себе украсит любой интерьер. Можно выбрать фонтанчик в виде миниатюрных гор, маяка, домика или даже дракона. Если в вашем коллективе есть специалисты по фэншую, смело просите их совета о том, каким должен быть этот сувенир в наступающем году.

Красота требует времени, которого так не хватает наставникам, отдающим себя целиком воспитанию молодого поколения. Ни одна женщина не откажется от похода к хорошему стилисту, парикмахеру или массажисту. Поэтому дарите вашим воспитателям сертификаты в салоны красоты и на посещение всевозможных уходовых процедур. А если такой возможности нет, то в подарок всегда можно подобрать, к примеру, домашний массажер или ванночку для ароматерапии.

Проектор для смартфона — также прекрасный подарок, который вы сможете опробовать прямо на детском празднике. Портативный проектор легок в обращении, для демонстрации фото и видео нужна лишь плоскость, на которую будет проецироваться изображение. Для воспитателя это возможность показать детям учебный фильм и просмотреть совместные снимки с торжественного мероприятия.

Оригинальные подарки воспитателю и нянечке на Новый год

Как правило, большой выбор оригинальных подарков представлен на различных ярмарках — особенно предновогодних. Прогулка в канун новогодних праздников по торговым рядам, заполненным веселыми продавцами и зазывалами, может стать приятным и полезным времяпрепровождением. Ярмарочные прилавки заполнены экзотическими продуктами, этническими сувенирами, украшениями, предметами быта. Чтобы порадовать воспитателя и няню в холодные зимние вечера, подберите каждой из них наборы для чая. Различные его сорта — черный, зеленый, красный — прекрасно сочетаются с сушеным имбирем, шиповником, барбарисом, мятой или ромашкой. К чаю можно также приобрести редкое в наших широтах персиковое варенье или сироп из лепестков роз.

Вкусным подарком может стать деревянный туесок с лесными орехами. А в тандем к этим полезным дарам природы будет уместна, например, баночка душистого меда: можно даже выбрать не один сорт, а несколько.

Турецкие или индийские магазинчики всегда готовы предложить большой выбор сладостей в коробках или на развес. Десерты с начинкой из халвы, тонкий хрустящий хворост, рахат-лукум, разнообразный щербет, грильяж, нуга. Запаситесь заранее яркими жестяными коробочками с оленем и Дедом морозом на крышке, и сладкий оригинальный презент готов!

Скорее всего, недостатка в специях на ярмарке также не будет. Золотистую куркуму — продукт, о котором сложены средневековые легенды, — можно заваривать отдельно как напиток, а можно использовать как приправу к множеству блюд. Другой вариант — карри как самостоятельный соус или добавка к мясу: здесь каждый определяет способ применения специи самостоятельно.

Прогуливаясь по ярмарочным рядам, присмотритесь к теплым зимним вещам. Пушистые варежки с шапочкой или шарфом для воспитателя, который каждый день выходит с детками на прогулку, никогда не будут лишними. Да и нянечке будет очень приятно получить в подарок, к примеру, ажурный пуховый платок.

Какой подарок своими руками можно сделать воспитателю на Новый год?

Самые душевные подарки — те, что сделаны собственноручно, а еще лучше — всем дружным детским коллективом. Чем же можно порадовать воспитателя и няню на Новый год 2021? В любом случае большая часть забот по изготовлению рукотворных подарков ляжет на взрослых. Поэтому подготовиться нужно заранее, собрав мнения и советы родителей.

Самый простой и недорогой подарок к Новому году — это коробки с сюрпризом. Подарочная коробка делается из цветного картона, ее можно украсить аппликациями, снежинками из фольги, конфетти. Шаблоны коробок с указанием точных размеров вы легко найдете в Интернете. Заготовки также продаются в хозяйственных магазинах. Даже обычную картонную коробку можно взять за основу, затянув ее ярким материалом. Внутрь такой коробки-сюрприза кладут мелкие сувениры — например, брелоки, ручки, блокнотики, маленькие керамические фигурки или даже елочные украшения.

Картина или коллаж также предполагает участие всех деток, каждый сможет внести свою лепту. Для начала выберите тему, вдохновляющую весь коллектив: пусть это будет, например, пейзаж с животными, растениями и горными видами. Затем нужно приобрести рамку и основу большого размера, а также всевозможные мелочи, из которых будет выложена будущая картина. Основа должна быть достаточно жесткой, на ней будет разворачиваться сюжет. Сначала прорисуйте контуры, а на них с помощью специального клея можно прикрепить различные камушки, веточки, шишки, фигурки животных и цветы. Авторский новогодний коллаж будет особенно привлекательным, если рамочку оформить небольшой светящейся гирляндой.