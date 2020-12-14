Москва, 14 декабря. Российская актриса театра и кино Виктория Исакова откровенно рассказала подписчикам, как ее пятилетняя дочь Варвара впервые снялась в кинофильме известного режиссера. Пост на эту тему знаменитость опубликовала в своем аккаунте в социальной сети Instagram.

Актриса Виктория Исакова рассказала о первом серьезном разговоре с дочерью.

«Как Варвара снималась в кино, как носилась по съемочной площадке с криком: «Меликянчик, ты где?», как впервые попробовала сардельки, которые сварили реквизиторы для следующей сцены, как через час сказала: «Мама, а когда мы поедем домой, я уже наигралась?» — начала описывать свой опыт Исакова, опубликовав совместные с дочерью снимки.

Актриса призналась, что после этого вопроса дочери ее «чуть удар ни хватил», и тогда пришлось строго поговорить с пятилетней Варей. Тогда Виктория Исакова объяснила ей, что кино — это не игра, а работа, поэтому попасть домой не получится до тех пор, пока не будет отснято все необходимое.

«Роль ее была малюсенькой и несложной, а режиссер называет ее любимой артисткой. Вот что за несправедливость?» — поинтересовалась у подписчиков артистка.

Многие поклонники решили не только похвалить юную актрису, но и рассказать о своем впечатлении после просмотра фильма, в котором она снялась.

«Боже, какой прекрасный фильм! Лучший с советских времен! Вы просто великолепны в нем! Спасибо Вам за работу! Порхайте и дальше, пожалуйста!» — написала одна из поклонниц. «Малышка просто чудесная у вас, Вика», — восхитилась вторая.

Напомним, Исакова в течение нескольких лет скрывала от общественности известие о том, что стала мамой. Впервые актриса рассказала об этом приятном известии, когда Варе исполнилось уже два или три года.