В Пензе обманутые дольщики уже 15 лет ждут свои квартиры

В Пензе обманутые участники долевого строительства на протяжении 15 лет не могут заселиться в купленные квартиры. Жилой комплекс «Янтарный», возведение которого началось в далеком 2006 году, давно заброшен в полуготовом состоянии, а про людей, которые до сих пор выплачивают ипотеки за несуществующие квартиры, попросту забыли. Об этом корреспонденту ФАН рассказала один из дольщиков «Янтарного» Ольга Шевнина.

«Я не просто человек со стороны, который купил здесь квартиру. Мой дом находится на территории стройки, т.е. мы попали под расселение. По договору было так: я одной из первых переселяюсь в готовую квартиру, а они забирают территорию моего дома себе под строительство. Но так как у нас до сих пор ничего не сдано, мы все еще проживаем в своем доме. Это моя единственная недвижимость. За мою долю застройщик обещал 700 000 рублей. Пришлось еще 1 200 000 рублей брать ипотеку. Таким образом, я плачу уже 8 лет эту ипотеку и еще 6 лет ее платить. А дома как не было, так и нет», — поделилась Ольга.

В настоящий момент ЖК «Янтарный» представляет собой недостроенное заброшенное сооружение с выбитыми окнами и разукрашенными местными хулиганами стенами. Днем вокруг дома бегает лишь стая голодных диких собак, которая не подпускает чужаков к своему кирпичному логову. Ночью здесь собираются компании молодых людей или бездомные.

«Если обратиться к документам, несложно заметить, что строительство этого дома началось в 2006 году. Это было еще с другим застройщиком и другим гендиректором. Но нам о расселении сказали еще раньше — в 2003 году. То есть уже тогда здесь планировали построить дом. 17 лет прошло с того времени. У меня даже еще не было ребенка, а сейчас — взрослая 16-летняя дочь. Застройщик, который неудачно начал строить дом, разорился. Дом стоял до того момента, пока в 2012 году не пришел новый застройщик. Еще три года стройка шла очень медленно, а в 2015 году все снова встало. Я здесь живу, я каждый день вижу эту стройку. Пять лет уже все стоит», — рассказала ФАН обманутая дольщица.

Несмотря на то, что дом не построен и наполовину, почти все его квартиры были давно распроданы. Даже те, строительство которых вовсе не начиналось — на их месте в настоящий момент находится пустырь. Всего в доме, согласно проекту, должно быть четыре подъезда, но построено только два.

«Год назад застройщика, компанию «Север-траст», признали банкротом и за нас взялась другая организация — «Дом.РФ». Городские власти заявили, что скорее всего нам просто выплатят деньги, т.к. достраивать дом нельзя из-за нарушения проекта. Вроде как новый застройщик попытался увеличить количество квартир, изменив проект. Так он его и нарушил. «Дом.РФ» нам заявил, что на два уже построенных подъезда разрешение было, а вот на два еще не построенных его не было. Там, мол, только разрешение на фундамент, а на строительство дома — нет. И вот нам они обещали еще возместить деньгами, а людей, которые купили квартиры в двух других подъездах, просто бросили. Им отказали в компенсации», — отметил собеседник.

«Позже «Дом.РФ» объявил, что достроит дом и сдаст нам наши квартиры. Опять же, людей из двух несуществующих подъездов это не касается. А их, между прочим, около 40 человек. В итоге, дом не достраивается, компенсаций нет. Нам обещали принять решение еще в апреле. Сейчас середина декабря, а решения все нет. Мы бы хотели какого-то содействия со стороны власти. Председатель Правительства Пензенской области Николай Симонов, например, сказал, что тоже считает это несправедливым. Нам нужен какой-то общественный резонанс, чтобы привлечь к проблеме внимание. Мы уже были у руководства области. Нас заверили, что вопрос этот решен уже на 90%. Это было давно, а сейчас ситуация даже усугубилась, т.к. половину дольщиков просто кинули. А ведь они до сих пор ипотеки платят за несуществующие квартиры, и снимать их никто с не собирается. Записали даже видеообращение к Владимиру Путину, но пока ответа нам не приходило», — резюмировала Ольга.

12 декабря обманутые дольщики собралась у недостроенного дома на улице Кижеватова, чтобы записать видеообращение к президенту. Люди держали в руках плакаты: «Ни квартиры, ни денег, ни правды. В.В. Путин, помогите», «В.В. Путин, заставьте чиновников делать свою работу!», «Ипотека есть, квартиры нет!» и др.