В Пензе умерла руководитель «Дома Мейерхольда»

Пенза, 14 декабря. Ушла из жизни заслуженный деятель искусств Российской Федерации, музейный и театральный работник, художественный руководитель пензенского центра театрального искусства «Дом Мейерхольда» Наталия Кугель. Об этом ФАН сообщили в региональном Министерстве культуры и туризма.

«Причины ухода Натальи Аркадьевны из жизни пока неизвестны. Сегодня в Минкульте будет организованно совещание, где мы установим дату и место похорон Натальи», — поделилась с ФАН главный специалист-эксперт отдела организационно-кадрового и правового обеспечения Минкульта Мария Гуськова.

Наталья Кугель внесла огромный вклад в развитие театрального искусства города Пензы. С 1984 года она возглавляла дом-музей Всеволода Мейерхольда. В 2003 году была назначена художественным руководителем центра театрального искусства «Дом Мейерхольда», кем и являлась до настоящего времени.