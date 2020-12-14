Кто виноват в инциденте в Гадрутском районе Нагорного Карабаха

На этих выходных все внимание военных экспертов и аналитиков снова было приковано к Нагорному Карабаху. Впервые за время действия соглашения о прекращении огня военные Азербайджана столкнулись с армянскими силами в непосредственном боевом контакте в двух селах Гадрутского (по азербайджанским картам — Джебраильского) района, которые, согласно договоренностям, должны были остаться за Ереваном.

Причин у нового обострения обстановки в Нагорном Карабахе имеется множество. Однако если изучать пристально всю подоплеку события, становится понятно: провокация лежит на совести Баку, — но поводом для нее стали халатные действия армянской стороны, не посчитавшей нужным уточнить статус данного района. В результате ситуация в Нагорном Карабахе была снова поставлена на грань гражданской войны, и лишь вмешательство российских миротворцев позволило остановить новую бойню.

О том, что произошло в селах Хцаберд и Хин Тахер Гадрутского района Нагорного Карабаха, как миротворческие силы РФ остановили произвол на местах, и кто виноват в сложившейся опасной ситуации, разбирался руководитель военно-политического Telegram-канала Astra Militarum Комиссар Яррик.

Эскалация в Гадрутском районе

11 и 12 декабря в Нагорном Карабахе произошло значительное обострение обстановки. По сообщению Министерства обороны РФ, впервые с 10 ноября, когда лидеры России, Армении и Азербайджана подписали трехстороннее заявление о прекращении войны в Карабахе и вводе российских миротворцев, были зафиксированы случаи нарушения режима прекращения огня.

11 декабря в окрестностях населенных пунктов Хцаберд и Хин Тахер Гадрутского района произошло нарушение режима прекращения огня, которое было пресечено действиями российского миротворческого контингента. Как заявил командующий российским воинским контингентом миротворческих сил в зоне нагорнокарабахского конфликта генерал-лейтенант Рустам Мурадов, в настоящее время обстановка в этом районе нормализовалась, российским силам удалось пресечь нарушение режима прекращения огня.

????????????????????Командующий российскими миротворцами Рустам Мурадов о ситуации в Гадруте.



11 декабря «в окрестностях населенных пунктов Хцаберд и Хин Таглар Гадрутского района» произошло нарушение режима прекращения огня, которое было пресечено действиями росс-миротворческого контингента. pic.twitter.com/szXbR2PExa — ★????????????????????????????★ (@krotrus) December 13, 2020

Участок Хцаберд — Хин Тахер должен находиться под контролем армянских сил, поскольку по состоянию на последний день конфликта в Нагорном Карабахе эти районы находились под контролем армянских сил. Как сообщил премьер Армении Никол Пашинян на внеочередном заседании Совета Безопасности, чтобы остановить кровопролитие, миротворческие силы РФ подошло к зоне боевых действий, в результате чего боевые действия прекратились. Тем не менее по состоянию на 12 декабря села перешли под контроль азербайджанского спецназа. Утром 13 декабря российские миротворцы вошли в район с большей силой, и на данный момент ситуация относительно стабильна.

«Присутствие российских военнослужащих вселяет надежду на то, что удастся избежать более масштабной эскалации, — отметил Пашинян. — Наша задача — адаптировать ситуацию на этом участке к положениям нашего совместного заявления о прекращении огня. Там четко зафиксировано, что с момента принятия заявления войска остаются на своих позициях вдоль линии соприкосновения».

Любопытно, что армянский лидер вспомнил об этих селах и об «адаптации ситуации» только тогда, когда в темечко клюнул жареный петух…

Молчание армян

Причиной внезапно осложнившейся обстановки в Гадрутском районе Карабаха стало проведение так называемой «контртеррористической операции» на «контролируемой Азербайджаном территории». В кавычки эти термины взяты неслучайно. На момент подписания трехстороннего соглашения о прекращении огня, населенные пункты Хцаберд и Хин Тахер удерживали ополченцы добровольческого отряда армянского бизнесмена и бывшего депутата карабахского парламента Айка Ханумяна.

Армянские войска остались на позициях Хцаберда, однако, силы азербайджана вошли в село, со сторонами в настоящее время достигнута договоренность о стабилизации ситуации. Об этом сообщил бывший депутат парламента Арцаха Айк Ханумян. — Summervibes (@Summerv85816804) December 13, 2020

Армянская сторона рассчитывала оставить их за собой — на основании первого пункта соглашения Москвы, Баку и Еревана, точная формулировка которого гласит, что Азербайджанская Республика и Армения останавливаются на занимаемых ими на 9 ноября позициях.

Maps that “explain” why Hin Tagher & Khtsaberd are under Azeri attack.



Map 1: What Armenians control. See southwest tail in orange? That’s where these villages are. They’re within ex-NKAO & not subject to any handover.



Map 2: Russian peacekeepers map never included that area. pic.twitter.com/NSdMAMXoW2 — Serge (@Zinvor) December 12, 2020

Однако из-за нерасторопности и в какой-то степени преступной халатности официального Еревана анклав в Хцаберде и Хин Тахере не был своевременно заявлен, его статус не был урегулирован в ходе переговоров, и в результате его не включили в зону проведения миротворческой операции РФ. Доказательством этого служат карты проведения операции, которые публикуются на официальном сайте Минобороны России.

Что же касается официальных лиц Армении, они явно не торопились указывать на неточности российских карт. Вплоть до самого момента эскалации.

Безусловно, проблема удерживаемой территории неоднократно «всплывала» в информационном пространстве стараниями неравнодушных пользователей Сети. Так, 27 и 29 ноября, накануне передачи Лачинского района Азербайджану появлялись сообщения о сложной ситуации на местах. Но и в те дни заявлений от официальных должностных лиц Армении по сложившейся ситуации никто не дождался.

Недомолвки или саботаж?

Все эти факторы и привели к тому, что произошло на этих выходных в Гадрутском районе. Но чтобы убедиться в том, что преступная халатность и «недомолвки» официальных лиц Еревана граничат чуть ли не с саботажем, стоит еще раз пристально взглянуть на последние события.

Когда разразился инцидент в Хцаберде и Хин Тахере, из всех представителей официальной власти Армении в день столкновений заявлением по ситуации отметилась только пресс-секретарь премьер-министра Мане Геворгян. Она сообщила, что «армянская сторона неоднократно в письменной и устной форме обращалась к российским миротворцам, чтобы они выполнили свои функции на участке Старый Тахер-Хцаберд, и договоренность об этом была достигнута на самом высоком уровне».

Пресс-секретарь премьер-министра Армении Мане Геворгян:



Нападение азербайджанских войск в направлении Старый Тахер-Хцаберд в первую очередь должно удостоится реакции со стороны миротворцев РФ.



Стесняюсь спросить, а руководство Армении и ВС Армении существуют? — &.О.А. (@Xshrdn5i7EiU0xu) December 12, 2020

Министерства обороны и иностранных дел Армении вообще никак не прокомментировали инцидент в Гадрутском районе. А через два часа после заявления Геворгян, в социальных сетях появились призывы устроить митинг перед пунктом российских миротворцев в Степанакерте.

Демонстрация проходит в данный момент у базы российских миротворческих сил в Степанакерте после призыва депутата партии "Национальное возрождение" Айка Ханумяна.



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Как мы видим, ситуация была сознательно пущена «на самотек» — чтобы усилить конфронтацию в и без того неспокойном Карабахе. И тут на ум приходит очередная мысль, что все это выгодно закулисным игрокам, марионетками которого является действующее правительство в Ереване.

Итоги и выводы

В чем же выгода от таких заведомо умышленных действий?

Наблюдая недовольство армян действиями своего руководства в период «Второй Карабахской» войны и после нее, а также желая удержаться у власти, как минимум до инаугурации будущего 46-го президента США Джорджа Байдена, Никол Пашинян и его соратники из кругов Фонда Сороса замалчивают подобные проблемные и острые вопросы, умышленно провоцируя непонимание и даже конфликты между миротворцами и армянами. В душе при этом официальный Ереван надеется, что это отвлечет внимание населения от конкретных промахов и ошибок правительства в ходе военных действий.

Однако пока — слава богу! — результат засчитывается не в пользу Баку или Еревана, но в пользу Москвы. Если сравнить карты МО РФ о проведении миротворческой операции в Карабахе от 12 и от 13 декабря, то становится видно, что Азербайджан своей атакой на села Гадрутского района вызвал смещение вектора деятельности российских военных на этом направлении. В результате миротворцы занимают выгодный «клин» в двух селах, тем самым остановив даже намек на возможное кровопролитие.

Здорово, правда! ????

????На обновлённой карте российского миротворческого контингента в зону армянского контроля и российских миротворцев добавлены села Хин Тахер и Хцаберд. pic.twitter.com/Lw7UzT3mEm — Мгер (@68dBTG2DCEbRqw8) December 13, 2020

Это уже привет не только Баку и стоящей за ним Анкаре — но и недоговаривающему Еревану. В итоге мы получаем, что единственной стороной, отвечающей за мир в Нагорном Карабахе, была и остается Россия. Вместе с тем нужно понимать, что восстановление мира в Закавказье не раз и не два будет сталкиваться с подобными «недомолвками».