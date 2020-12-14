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Нагорный Карабах

Кто виноват в инциденте в Гадрутском районе Нагорного Карабаха

Кто виноват в инциденте в Гадрутском районе Нагорного Карабаха

На этих выходных все внимание военных экспертов и аналитиков снова было приковано к Нагорному Карабаху. Впервые за время действия соглашения о прекращении огня военные Азербайджана столкнулись с армянскими силами в непосредственном боевом контакте в двух селах Гадрутского (по азербайджанским картам — Джебраильского) района, которые, согласно договоренностям, должны были остаться за Ереваном.

Причин у нового обострения обстановки в Нагорном Карабахе имеется множество. Однако если изучать пристально всю подоплеку события, становится понятно: провокация лежит на совести Баку, — но поводом для нее стали халатные действия армянской стороны, не посчитавшей нужным уточнить статус данного района. В результате ситуация в Нагорном Карабахе была снова поставлена на грань гражданской войны, и лишь вмешательство российских миротворцев позволило остановить новую бойню.

О том, что произошло в селах Хцаберд и Хин Тахер Гадрутского района Нагорного Карабаха, как миротворческие силы РФ остановили произвол на местах, и кто виноват в сложившейся опасной ситуации, разбирался руководитель военно-политического Telegram-канала Astra Militarum Комиссар Яррик.

Эскалация в Гадрутском районе

11 и 12 декабря в Нагорном Карабахе произошло значительное обострение обстановки. По сообщению Министерства обороны РФ, впервые с 10 ноября, когда лидеры России, Армении и Азербайджана подписали трехстороннее заявление о прекращении войны в Карабахе и вводе российских миротворцев, были зафиксированы случаи нарушения режима прекращения огня.

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11 декабря в окрестностях населенных пунктов Хцаберд и Хин Тахер Гадрутского района произошло нарушение режима прекращения огня, которое было пресечено действиями российского миротворческого контингента. Как заявил командующий российским воинским контингентом миротворческих сил в зоне нагорнокарабахского конфликта генерал-лейтенант Рустам Мурадов, в настоящее время обстановка в этом районе нормализовалась, российским силам удалось пресечь нарушение режима прекращения огня.

Участок Хцаберд — Хин Тахер должен находиться под контролем армянских сил, поскольку по состоянию на последний день конфликта в Нагорном Карабахе эти районы находились под контролем армянских сил. Как сообщил премьер Армении Никол Пашинян на внеочередном заседании Совета Безопасности, чтобы остановить кровопролитие, миротворческие силы РФ подошло к зоне боевых действий, в результате чего боевые действия прекратились. Тем не менее по состоянию на 12 декабря села перешли под контроль азербайджанского спецназа. Утром 13 декабря российские миротворцы вошли в район с большей силой, и на данный момент ситуация относительно стабильна.

«Присутствие российских военнослужащих вселяет надежду на то, что удастся избежать более масштабной эскалации, — отметил Пашинян. — Наша задача — адаптировать ситуацию на этом участке к положениям нашего совместного заявления о прекращении огня. Там четко зафиксировано, что с момента принятия заявления войска остаются на своих позициях вдоль линии соприкосновения».

Любопытно, что армянский лидер вспомнил об этих селах и об «адаптации ситуации» только тогда, когда в темечко клюнул жареный петух…

Молчание армян

Причиной внезапно осложнившейся обстановки в Гадрутском районе Карабаха стало проведение так называемой «контртеррористической операции» на «контролируемой Азербайджаном территории». В кавычки эти термины взяты неслучайно. На момент подписания трехстороннего соглашения о прекращении огня, населенные пункты Хцаберд и Хин Тахер удерживали ополченцы добровольческого отряда армянского бизнесмена и бывшего депутата карабахского парламента Айка Ханумяна.

Армянская сторона рассчитывала оставить их за собой — на основании первого пункта соглашения Москвы, Баку и Еревана, точная формулировка которого гласит, что Азербайджанская Республика и Армения останавливаются на занимаемых ими на 9 ноября позициях.

Однако из-за нерасторопности и в какой-то степени преступной халатности официального Еревана анклав в Хцаберде и Хин Тахере не был своевременно заявлен, его статус не был урегулирован в ходе переговоров, и в результате его не включили в зону проведения миротворческой операции РФ. Доказательством этого служат карты проведения операции, которые публикуются на официальном сайте Минобороны России.

Кто виноват в инциденте в Гадрутском районе Нагорного Карабаха

Что же касается официальных лиц Армении, они явно не торопились указывать на неточности российских карт. Вплоть до самого момента эскалации.

Безусловно, проблема удерживаемой территории неоднократно «всплывала» в информационном пространстве стараниями неравнодушных пользователей Сети. Так, 27 и 29 ноября, накануне передачи Лачинского района Азербайджану появлялись сообщения о сложной ситуации на местах. Но и в те дни заявлений от официальных должностных лиц Армении по сложившейся ситуации никто не дождался.

Недомолвки или саботаж?

Все эти факторы и привели к тому, что произошло на этих выходных в Гадрутском районе. Но чтобы убедиться в том, что преступная халатность и «недомолвки» официальных лиц Еревана граничат чуть ли не с саботажем, стоит еще раз пристально взглянуть на последние события.

Когда разразился инцидент в Хцаберде и Хин Тахере, из всех представителей официальной власти Армении в день столкновений заявлением по ситуации отметилась только пресс-секретарь премьер-министра Мане Геворгян. Она сообщила, что «армянская сторона неоднократно в письменной и устной форме обращалась к российским миротворцам, чтобы они выполнили свои функции на участке Старый Тахер-Хцаберд, и договоренность об этом была достигнута на самом высоком уровне».

Министерства обороны и иностранных дел Армении вообще никак не прокомментировали инцидент в Гадрутском районе. А через два часа после заявления Геворгян, в социальных сетях появились призывы устроить митинг перед пунктом российских миротворцев в Степанакерте.

Как мы видим, ситуация была сознательно пущена «на самотек» — чтобы усилить конфронтацию в и без того неспокойном Карабахе. И тут на ум приходит очередная мысль, что все это выгодно закулисным игрокам, марионетками которого является действующее правительство в Ереване.

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Итоги и выводы

В чем же выгода от таких заведомо умышленных действий?

Наблюдая недовольство армян действиями своего руководства в период «Второй Карабахской» войны и после нее, а также желая удержаться у власти, как минимум до инаугурации будущего 46-го президента США Джорджа Байдена, Никол Пашинян и его соратники из кругов Фонда Сороса замалчивают подобные проблемные и острые вопросы, умышленно провоцируя непонимание и даже конфликты между миротворцами и армянами. В душе при этом официальный Ереван надеется, что это отвлечет внимание населения от конкретных промахов и ошибок правительства в ходе военных действий.

Однако пока — слава богу! — результат засчитывается не в пользу Баку или Еревана, но в пользу Москвы. Если сравнить карты МО РФ о проведении миротворческой операции в Карабахе от 12 и от 13 декабря, то становится видно, что Азербайджан своей атакой на села Гадрутского района вызвал смещение вектора деятельности российских военных на этом направлении. В результате миротворцы занимают выгодный «клин» в двух селах, тем самым остановив даже намек на возможное кровопролитие.

Это уже привет не только Баку и стоящей за ним Анкаре — но и недоговаривающему Еревану. В итоге мы получаем, что единственной стороной, отвечающей за мир в Нагорном Карабахе, была и остается Россия. Вместе с тем нужно понимать, что восстановление мира в Закавказье не раз и не два будет сталкиваться с подобными «недомолвками».

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