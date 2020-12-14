Вассерман оценил вероятность победы Трампа на голосовании коллегии выборщиков

Так называемый «бунт выборщиков» маловероятен в масштабе, необходимом для коренного перелома ситуации вокруг политического будущего Соединенных Штатов. Об этом в интервью ФАН заявил политолог, интеллектуал и публицист Анатолий Вассерман.
В понедельник, 14 декабря, члены коллегии выборщиков США определят, кто станет президентом страны на следующие четыре года. Согласно результатам прошедших 3 ноября национальных выборов, кандидат от Демократической партии Джозеф Байден заручился поддержкой 306 из 538 выборщиков — этого с лихвой должно хватить для победы над действующим главой государства Дональдом Трампом. Тот, в свою очередь, пытался опротестовать результаты выборов в Верховном суде США, но потерпел неудачу. Последние надежды американского лидера сейчас связаны с тем, что ряд выборщиков, чей долг требует голосовать за Байдена, не станут ему следовать и выступят на стороне президента-республиканца.
«Действительно, не все выборщики выполняют свои обязанности так, как предписали им избиратели, — заметил Вассерман. — Например, в 2016 году пятеро из них в тех штатах, где большая часть населения поддержала Хиллари Клинтон, проголосовала за Трампа. В свою очередь, шестеро «трамповских» выборщиков встали на сторону демократической партии!»
Вместе с тем, добавил политолог, данный факт никак не повлиял на конечный результат голосования: Трамп победил своего конкурента с большим отрывом, причем исход голосования решили так называемые «колеблющиеся» штаты, в которых население не поддерживает десятилетиями одну и ту же партию, а руководствуется текущей обстановкой в стране.
«В этот раз по официальным данным четыре таких штата сделали выбор в пользу Байдена, — отметил интеллектуал. — Однако там, насколько нам известно, зафиксированы массовые нарушения, которые ставят под сомнение честность полученного демократами результата. Трамп в подробностях их перечислил, однако я уверен, что даже несмотря на приведенные президентом США доводы, выборщики от этих регионов страны проголосуют в соответствии с официальными результатами подсчета. Так что какой-либо «бунт» с их стороны практически невероятен».
Более того, продолжил собеседник ФАН, даже Верховный суд, в котором большинство мест занимают сторонники Республиканской партии, отверг все иски, способные изменить результат выборов.
«На мой взгляд, это было сделано зря, поскольку таким образом создался прецедент, позволяющий отдельным штатам нарушать как свои собственные, так и федеральные законы, оставаясь при этом безнаказанными, — сказал Вассерман. — По всей видимости, Верховный суд США решил просто не ссориться с теми, кто организовал это массовое безобразие. Так что я боюсь, что возможности Трампа доказать свою правоту и незаконность избрания Байдена исчерпаны».