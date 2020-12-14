Вассерман оценил вероятность победы Трампа на голосовании коллегии выборщиков

Так называемый «бунт выборщиков» маловероятен в масштабе, необходимом для коренного перелома ситуации вокруг политического будущего Соединенных Штатов. Об этом в интервью ФАН заявил политолог, интеллектуал и публицист Анатолий Вассерман.

В понедельник, 14 декабря, члены коллегии выборщиков США определят, кто станет президентом страны на следующие четыре года. Согласно результатам прошедших 3 ноября национальных выборов, кандидат от Демократической партии Джозеф Байден заручился поддержкой 306 из 538 выборщиков — этого с лихвой должно хватить для победы над действующим главой государства Дональдом Трампом. Тот, в свою очередь, пытался опротестовать результаты выборов в Верховном суде США, но потерпел неудачу. Последние надежды американского лидера сейчас связаны с тем, что ряд выборщиков, чей долг требует голосовать за Байдена, не станут ему следовать и выступят на стороне президента-республиканца.

«Действительно, не все выборщики выполняют свои обязанности так, как предписали им избиратели, — заметил Вассерман. — Например, в 2016 году пятеро из них в тех штатах, где большая часть населения поддержала Хиллари Клинтон, проголосовала за Трампа. В свою очередь, шестеро «трамповских» выборщиков встали на сторону демократической партии!»

Вместе с тем, добавил политолог, данный факт никак не повлиял на конечный результат голосования: Трамп победил своего конкурента с большим отрывом, причем исход голосования решили так называемые «колеблющиеся» штаты, в которых население не поддерживает десятилетиями одну и ту же партию, а руководствуется текущей обстановкой в стране.

«В этот раз по официальным данным четыре таких штата сделали выбор в пользу Байдена, — отметил интеллектуал. — Однако там, насколько нам известно, зафиксированы массовые нарушения, которые ставят под сомнение честность полученного демократами результата. Трамп в подробностях их перечислил, однако я уверен, что даже несмотря на приведенные президентом США доводы, выборщики от этих регионов страны проголосуют в соответствии с официальными результатами подсчета. Так что какой-либо «бунт» с их стороны практически невероятен».

Более того, продолжил собеседник ФАН, даже Верховный суд, в котором большинство мест занимают сторонники Республиканской партии, отверг все иски, способные изменить результат выборов.