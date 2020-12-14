Дочь Игоря Николаева растрогала фанатов воздушным поцелуем перед сном

Москва, 14 декабря. Супруга советского и российского композитора, певца и музыканта Игоря Николаева Юлия Проскурякова приятно удивила фанатов интересным видео с юной дочкой Вероникой. Необычные кадры жена знаменитости опубликовала в своем Instagram-аккаунте в разделе stories.

«А у нас фантазии на ночь глядя. Всех целуем», — подписала видео Юлия Проскурякова. «Ну, что… целую!» — сказала Вероника, растрогав поклонников воздушным поцелуем перед сном.

Николаев и Проскурякова вот уже десять лет живут вместе и воспитывают дочь, которой этой осенью исполнилось пять лет. Девочка радует родителей своими способностями. Она уже поет песни, танцует и даже играет на фортепиано.

Ранее сообщалось, что Игорь Николаев представил поклонникам новую песню, в работе над которой приняли участие его супруга Юлия Проскурякова и дочь Вероника. Новая музыкальная композиция появилась в микроблоге исполнителя хита «Выпьем за любовь» в Instagram. Песня получила название «Я люблю эту зиму».