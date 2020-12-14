Сатановский: Иранцы сейчас ждут, когда Байден станет президентом США

Иран надеется, что новым президентом США станет Джо Байден и нынешние санкции будут отменены. Об этом в беседе с ФАН сообщил политолог, основатель и президент научного центра «Институт Ближнего Востока» Евгений Сатановский.

По словам эксперта, Штаты могут не опасаться агрессии со стороны Тегерана в данный момент.

«Иранцы сейчас ждут, когда Байден станет президентом США и снимет ограничения, наложенные Трампом. Даже на уничтожение своего физика-ядерщика Мохсена Фахризаде, контролировавшего ядерную программу, и то не реагируют. Более того, от агрессивных действия сдерживают и подконтрольные шиитские группировки», — отметил политолог.

В то же время собеседник допустил вероятность, что конфликт в этом районе все же может вспыхнуть в ближайшее время, но по инициативе Америки.

«Под занавес Трамп может сгоряча такой «привет» Байдену оставить. Тем более он разочарован решением Верховного суда об отклонении иска Техаса», — предположи Евгений Сатановский.

Ранее СМИ сообщили о том, что в Пентагоне опасаются возможных в ближайшее время атак на Ближнем Востоке со стороны Ирана. В связи с этим американские военные в этом регионе приведены в режим повышенной готовности.