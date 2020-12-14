Врач оценила подход Темниковой к вопросу лечения ее болезни

Косметолог, дерматовенеролог Анна Соболева поддержала певицу Елену Темникову в ее подходе лечения кожного заболевания.

Экс-участница группы Serebro страдала от тяжелой формы акне. Недавно исполнительница поделилась со своими подписчиками Instagram последствиями неправильного лечения недуга. Темникова выложила в своем аккаунте видео, на котором запечатлела глубокие шрамы, оставшиеся на лице после болезни.

«Никаких лечений рекомендовать не буду. Все к доктору. Не лечите себя сами», — обратилась к поклонникам знаменитость.

Со звездой «Фабрики звезд» согласилась эксперт в вопросе кожных заболеваний Анна Соболева.

«Конечно, необходимо начинать лечение с консультации специалиста. Это однозначно. Такие вопросы решает или дерматолог, или косметолог. Лечение назначается в индивидуальном порядке и будет зависеть от показаний и того, как протекает болезнь», — говорит эксперт.

Самостоятельно бороться с кожным недугом нельзя и потому, что причина заболевания может таиться глубоко внутри организма. Для эффективной борьбы с акне опытный врач возьмет анализ и выявит истинную причину возникновения болезни.

«Для начала необходимо сдать анализы для выявления причины заболевания. Далее назначается лечение на коже и системно на источник воспаления» — отмечает специалист.

Косметолог не рекомендует самостоятельно лечить прыщи и категорически не советует их давить, так как это может привести к образованию шрамов или темных пигментных пятен. Как, к примеру, у Лены Темниковой, которой до сих приходится уделять особое внимание выстраиванию света на съемках, чтобы скрыть последствия акне.

Ранее научные сотрудники из США назвали главную причину развития воспалительных заболеваний кожи.