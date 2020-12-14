В Киеве прошел немногочисленный марш белорусских активистов, протестующих против избранного президента Александра Лукашенко. Эта акция регулярная — проходит в Киеве каждое воскресенье. В организации этих мероприятий эмигрантам из соседней страны активно помогают украинские спецслужбы, полиция и фонд Сороса, а координируются встречи в Telegram-каналах, один из которых называется «Белорусы в Украине».

В это воскресенье на площадь Независимости пришло около 50 человек с бело-красно-белыми флагами. Отметим, что в Киеве проживает более 15 тысяч белорусов.

На майдане участники марша по просьбе сопредседателя белорусского движения солидарности «Разом» Елены Толстой собрались для фотосессии на ступеньках монумента Независимости. Там они на видеокамеры стали скандировать «Жыве Беларусь» и «Слава Украине — героям слава».

После этого было решено идти на Банковую улицу к президентской резиденции, но из-за дикого гололеда, который уже прославил Киев и его власти на весь мир, участники марша разделились на две группы. Наиболее уверенные в себе пошли вверх по Институтской улице, попутно зажигая файеры. Вторая группа, в основном женщины и дети, остались на майдане. Собравшись вместе, они развернули перед собой длинные полотна украинского и бело-красно-белого флагов, после чего продолжили скандировать «Пошли вон — ты и твой ОМОН», «Мы не сдадимся».

Затем перед участниками марша с короткими речами выступили Елена Толстая и координатор движения «Разом» Олег Овчинников, который перебрался в Киев еще в 2011 году. В 2013-2014 годах он был активным участником событий на майдане в Киеве, а теперь передает опыт белорусским активистам.

Наблюдавших за мероприятием журналистов поразил финальный диалог пожилого киевлянина, явившегося на майдан поглазеть на действо, и белорусской активистки. Пенсионер начал учить юных революционеров уму-разуму и хвастаться американской поддержкой государственного переворота 2014 года.