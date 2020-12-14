Оксана Федорова восхитила фанатов редким кадром с семилетней дочерью-балериной

Москва, 14 декабря. Самая красивая девушка планеты 2002 года Оксана Федорова восхитила подписчиков редкой фотографией с семилетней дочерью. Свежая публикация появилась в Instagram-аккаунте звезды.

Оксана Федорова воспитывает двух детей — восьмилетнего сына Федора и семилетнюю дочь Елизавету. Девочка сейчас активно занимается балетом.

«Состоялся наш долгожданный концерт. Дети всегда ждут выступления в красочных костюмах, ждут атмосферы волшебства и праздника. А родители очень переживают за своих малышей, как будто сами выходят на сцену», — написала Федорова под фото с дочерью.

Подписчики не прошли мимо этой публикации и буквально осыпали комплиментами и мать, и ее дочь.

«Прелестная девочка!», «Маленькие звездочки», «Красавица-доченька, вся в маму!», «Как похожи», — написали восторженные фанаты.

Оксана Федорова часто делится со своими подписчиками новыми фотографиями. Недавно она восхитила поклонников стройной фигурой и необычным образом.