Экономист рассказала, когда нефть будет стоить 80 долларов за баррель

В пользу роста спроса на нефть говорит и то, что Китай в текущем году оказался мировым лидером по объемам переработки сырой нефти и производства нефтепродуктов. Об этом в комментарии ФАН рассказала заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.

60 долларов за баррель

Мировые цены на нефть в 2021 году могут торговаться в диапазоне 40–60 долларов за баррель. Об этом рассказал директор по инвестициям датского Saxo Bank Стин Якобсен. В прошлом году Saxo Bank дал прогноз о том, что РФ и страны ОПЕК в будущем году объявят о новом сокращении добычи и нефть марки Brent вернется к отметке 90 долларов за баррель.

«Но это же был «шокирующий прогноз», а не прогноз Saxo Bank Group, <…> в 2021 году мы ожидаем диапазон 40–60 долларов с возможностью повышения, если прогноз роста мировой экономики превысит ожидания большинства экономистов», — сказал РИА Новости Якобсен, который является автором прогнозов.

Прогноз на следующий год

Как отметила Наталья Мильчакова, в 2021 году мир ожидают такие события, как массовая вакцинация населения от коронавируса и прекращение, а если не прекращение, то значительное сокращение влияния пандемии на мировую экономику. Соответственно, это будет означать достаточно быстрое восстановление спроса на сырьевые товары, в том числе на нефть.

«В ноябре текущего года Международное энергетическое агентство в одном из докладов отметило, что в этом году обвал спроса на нефть произошел не в связи со структурными причинами (например, с массовым внедрением электромобилей или «зеленой энергетики»), а исключительно по причине форс-мажора, внезапно охватившей мир пандемии коронавируса. Таким образом, в МЭА считают, что иных причин для обвала спроса на нефть в текущем году не было, и мы с этим утверждением не можем не согласиться», — пояснила экономист.

По ее словам, в пользу роста спроса на нефть говорит и то, что Китай в текущем году оказался мировым лидером по объемам переработки сырой нефти и производства нефтепродуктов. Соответственно, в Китае спрос на нефть будет расти, а это станет важным двигателем роста нефтяных цен. И для России рост спроса в КНР особо важен, так как Россия является крупным поставщиком сырой нефти в Поднебесную.

«Более того, наши страны связывает нефтепровод «ВСТО-2», а поставки по трубопроводу удешевляют стоимость транспортировки нефти для потребителя, так что можно ожидать, что Китай будет закупать большие объемы нефти именно у России. Россия, в свою очередь, сможет увеличить значительно просевшие в этом году нефтегазовые доходы бюджета», — добавила Наталья Мильчакова.

По мнению эксперта, рисками для нефтяного рынка в следующем году продолжит выступать сокращение спроса на путешествия и авиаперевозки, что может притормаживать спрос на авиакеросин и темпы восстановления нефтяного рынка. Кроме того, она напомнила, что недавно миллиардер Билл Гейтс обнародовал тревожный для нефтяного рынка прогноз о том, что после пандемии мир не будет таким, как прежде.

«Количество командировок в мире сократится более чем наполовину по сравнению с докризисным 2019 годом, а 30% всех офисных работников мира перейдет на удаленную работу. Соответственно, цены на нефть быстро не вернутся на уровень в 70–80 долларов за баррель. Мы прогнозируем коридор цен на нефть Brent в 2021 году в 40–60 долларов за баррель», — заключила Наталья Мильчакова.

Ранее ФАН сообщал, что Соединенные Штаты в 2021 году впервые в истории могут потерять свое лидерство на рынке нефтепереработки. Ожидается, что лидером в этой области станет Китай, который увеличивает свои мощности.