Барановская не получила ни копейки от алиментов на детей от Аршавина

Москва, 14 декабря. Адвокат известной телеведущей Юлии Барановской Тимур Матвеев раскрыл подробности алиментного спора с футболистом и ее бывшим гражданским мужем Андреем Аршавиным. Об этом юрист рассказал в студии программы «Звезды сошлись» на канале НТВ.

По словам правозащитника, Барановская, родившая Аршавину трех детей, не получила ни копейки от алиментов. Тимур Матвеев добавил, что сейчас спортсмен по суду уменьшил выплаты на 10%, хотя «в семейном кодексе есть положение, что на всех детей на алименты должно уходить половина заработка».

«Когда они с Юлей заключали мировое соглашение, то он пообещал, что до совершеннолетия будет платить конкретную сумму. Однако Андрей слово дал и слово забрал. Юля эти деньги не получает. Они просто зачисляются на счета детей. Она финансами не пользуется», — подчеркнул Тимур Матвеев.

Юрист также обратил внимание на то, что Андрей Аршавин «фактически у своих детей сейчас деньги забирает». Если раньше раньше футболист отдавал на алименты 62% своего заработка, что составляло порядка 300 тысяч рублей, то сейчас эта сумма значительно меньше. В будущем трем детям Аршавина нужно будет учиться, а «они дети знаменитого человека и должны соответствовать определенному уровню».

Недавно появилась информация, что бывшая жена футболиста, журналистка Алиса Казьмина подала иск по алиментам на четвертого ребенка. Тогда было «заключено мировое соглашение, которым определили уровень дохода футболиста», сообщил Тимур Матвеев.

«Он перечислял деньги ребенку в процентном соотношении от своего заработка. В 2019 году, как только Аршавин получил судебный акт о мировом соглашении с Казьминой, то он незамедлительно обратился в суд», — добавил юрист.

Тимур Матвеев также рассказал, как Андрею Аршавину удавалось скрывать свои заработки, чтобы не платить алименты своим детям.