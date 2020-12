Американские чиновники выступили с новыми скандальными заявлениями о вмешательстве России во внутреннюю жизнь Соединенных Штатов через хакерскую слежку. Новость об этом опубликовали почти все влиятельные газеты, включая The Washington Post и The New York Times.

Представители властей утверждают, что работающие на РФ хакеры отслеживают внутреннюю переписку в Министерстве финансов США и в Национальном управлении по телекоммуникациям и информации (NTIA) при Министерстве торговли. Как оказалось, взломано было офисное программное обеспечение от Microsoft's Office 365. Электронная почта сотрудников агентства отслеживалась хакерами в течение нескольких месяцев.

На фоне этого американская разведка опасается, что «атаковавшие» государственные структуры преступники использовали аналогичный инструмент работы для проникновения в другие правительственные учреждения.

Представители базирующейся в Остине компании SolarWinds заявили, что злоумышленники могли внедриться в системы, подделав выпущенные ей ранее обновления программного обеспечения (ПО). Там не подтвердили, что взлом в казначействе произошел именно через них, но двое «знакомых с расследованием людей» сказали, что компания считается именно тем каналом, по которому хакеры проникли в нужную им информационную базу.

На сайте SolarWinds сообщается, что их клиентами является большинство американских компаний, входящих в список Fortune 500, все 10 крупнейших американских телекоммуникационных провайдеров, все пять филиалов вооруженных сил, Госдепартамент, Агентство национальной безопасности и Офис президента США. Таким образом, хакеры, способные внедриться в ПО этого предприятия, могут получить доступ практически ко всем государственным структурам США.

Американские газеты утверждают, что добиться этих успехов могут только лишь российские компьютерщики. Помимо этого, предполагается, что те же самые хакеры ответственны и за взлом на FireEye, крупнейшей американской компании, занимающейся вопросами кибербезопасности и имеющей государственные и коммерческие контракты. Взлом оказался настолько серьезен, что привел к заседанию Совета нацбезопасности в Белом доме.

«Правительству США известно об этих сообщениях, мы предпринимаем все необходимые шаги для выявления и устранения любых возможных проблем, связанных с этой ситуацией», — заявил пресс-секретарь Совета национальной безопасности Джон Уллиот.

Данный инцидент представляет собой серьезную проблему для новой администрации Джо Байдена. Сейчас должностные лица пытаются понять, какая информация была украдена, и для чего она может быть использована. Нередки случаи, когда на проведение крупномасштабных кибер-расследований уходят месяцы или годы.

«Это огромная кампания кибершпионажа, направленная против правительства США и его интересов», — заявил анонимный источник The Washington Post, знакомый с расследованием.

Полный объем нарушений до сих пор неясен. Как ранее сообщало Федеральное агентство новостей, сейчас американская сторона утверждает, что неизвестные получили доступ к документам, связанным с вакциной от коронавируса от компаний Pfizer и BioNTech. Взломщик, по словам специалистов, не вмешался в работу систем, а просто собрал информацию.

Сейчас расследование все еще находится на ранних стадиях, но в нем задействован целый ряд федеральных органов, включая ФБР.

В Западном информационном поле тема «русских хакеров» используется как средство запугивания простых граждан. На фоне борьбы с этими мифическими персонажами правительство США, борющееся с иностранными «агентами», предстает в качестве защитника нации. Этот пропагандистский ход используется политтехнологами только для сплочения народа перед общей угрозой и для повышения доверия к государственному руководству. Удивительно, как эта тема киберпреступности уживается рядом с типичными американскими стереотипами об «Иванах» с медведями и балалайками.

Несмотря на все это, в РФ на провокации со стороны западных стран реагируют сдержанно. Нельзя не отметить, что Москва на протяжении длительного периода активно продвигает двусторонние и многосторонние соглашения по кибербезопасности. Кроме того, кража данных об американских вакцинах не является актуальной — российские специалисты первыми разработали свое средство от коронавируса «Спутник V», которым уже прививают население.