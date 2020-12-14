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ФБР привлекли к поиску «русских хакеров», взломавших Минфин США

ФБР привлекли к поиску «русских хакеров», взломавших Минфин США

Американские чиновники выступили с новыми скандальными заявлениями о вмешательстве России во внутреннюю жизнь Соединенных Штатов через хакерскую слежку. Новость об этом опубликовали почти все влиятельные газеты, включая The Washington Post и The New York Times.

Представители властей утверждают, что работающие на РФ хакеры отслеживают внутреннюю переписку в Министерстве финансов США и в Национальном управлении по телекоммуникациям и информации (NTIA) при Министерстве торговли. Как оказалось, взломано было офисное программное обеспечение от Microsoft's Office 365. Электронная почта сотрудников агентства отслеживалась хакерами в течение нескольких месяцев.

На фоне этого американская разведка опасается, что «атаковавшие» государственные структуры преступники использовали аналогичный инструмент работы для проникновения в другие правительственные учреждения.

Представители базирующейся в Остине компании SolarWinds заявили, что злоумышленники могли внедриться в системы, подделав выпущенные ей ранее обновления программного обеспечения (ПО). Там не подтвердили, что взлом в казначействе произошел именно через них, но двое «знакомых с расследованием людей» сказали, что компания считается именно тем каналом, по которому хакеры проникли в нужную им информационную базу.

На сайте SolarWinds сообщается, что их клиентами является большинство американских компаний, входящих в список Fortune 500, все 10 крупнейших американских телекоммуникационных провайдеров, все пять филиалов вооруженных сил, Госдепартамент, Агентство национальной безопасности и Офис президента США. Таким образом, хакеры, способные внедриться в ПО этого предприятия, могут получить доступ практически ко всем государственным структурам США.

ФБР привлекли к поиску «русских хакеров», взломавших Минфин США

Американские газеты утверждают, что добиться этих успехов могут только лишь российские компьютерщики. Помимо этого, предполагается, что те же самые хакеры ответственны и за взлом на FireEye, крупнейшей американской компании, занимающейся вопросами кибербезопасности и имеющей государственные и коммерческие контракты. Взлом оказался настолько серьезен, что привел к заседанию Совета нацбезопасности в Белом доме.

«Правительству США известно об этих сообщениях, мы предпринимаем все необходимые шаги для выявления и устранения любых возможных проблем, связанных с этой ситуацией», — заявил пресс-секретарь Совета национальной безопасности Джон Уллиот.

Данный инцидент представляет собой серьезную проблему для новой администрации Джо Байдена. Сейчас должностные лица пытаются понять, какая информация была украдена, и для чего она может быть использована. Нередки случаи, когда на проведение крупномасштабных кибер-расследований уходят месяцы или годы.

«Это огромная кампания кибершпионажа, направленная против правительства США и его интересов», — заявил анонимный источник The Washington Post, знакомый с расследованием.

Полный объем нарушений до сих пор неясен. Как ранее сообщало Федеральное агентство новостей, сейчас американская сторона утверждает, что неизвестные получили доступ к документам, связанным с вакциной от коронавируса от компаний Pfizer и BioNTech. Взломщик, по словам специалистов, не вмешался в работу систем, а просто собрал информацию.

Сейчас расследование все еще находится на ранних стадиях, но в нем задействован целый ряд федеральных органов, включая ФБР.

ФБР привлекли к поиску «русских хакеров», взломавших Минфин США

В Западном информационном поле тема «русских хакеров» используется как средство запугивания простых граждан. На фоне борьбы с этими мифическими персонажами правительство США, борющееся с иностранными «агентами», предстает в качестве защитника нации. Этот пропагандистский ход используется политтехнологами только для сплочения народа перед общей угрозой и для повышения доверия к государственному руководству. Удивительно, как эта тема киберпреступности уживается рядом с типичными американскими стереотипами об «Иванах» с медведями и балалайками.

Несмотря на все это, в РФ на провокации со стороны западных стран реагируют сдержанно. Нельзя не отметить, что Москва на протяжении длительного периода активно продвигает двусторонние и многосторонние соглашения по кибербезопасности. Кроме того, кража данных об американских вакцинах не является актуальной — российские специалисты первыми разработали свое средство от коронавируса «Спутник V», которым уже прививают население.

 

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