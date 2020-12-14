Украина резко рухнула в мировых экономических рейтингах до уровня Бангладеш

Украинские экономисты подвели итоги года во внешней торговле страны и в основных сферах производства. Они оказались плачевными, и, как следствие, с начала 2021-го более 60% украинцев будут жить за чертой бедности, передает корреспондент ФАН из Киева.

Как говорят местные шутники, сегодня на киевском майдане вместо колонны с «крылатой девушкой» наверху стоило бы возвести огромный памятник Сизифу, тщетно катящему свой камень в гору. По их мнению, он точнее отображал бы суть жизни украинцев — с момента обретения страной независимости и до наших дней. Как указывают аналитики, за три десятилетия Украина умудрилась пережить 11 социально-экономических кризисов, а также два переворота, десятки острых политических противостояний, утрату Крыма и войну в Донбассе.

Тем не менее экономика Украины за три десятилетия не развивалась, а лишь трансформировалась, указали аналитики. За тот период, когда азиатские государства из нищих полуколоний сумели стать суперсовременными экономиками, на Украине экономика не только не выросла, но и серьезно деградировала. При этом власти создают видимость того, что нынешняя страна — куда более развитая, чем при СССР. Мол, стало больше магазинов с ширпотребом и личных авто. Но власти стесняются говорить, что большая часть заводов закрылась, а от общественного транспорта остались только маршрутки и ржавые электрички. Да и полки в магазинах ломятся лишь из-за сокращения населения и низкого покупательского спроса.

По мнению киевского экономиста Алексея Куща, украинские политики очень любят давать оценки странам-соперникам «в стиле сталинских военных фильмов, изображавших фашистов недотепами и неудачниками».

«Например, Россию у нас любят представлять как «неудавшееся государство с репрессивной экономикой». Но в свежем рейтинге конкурентоспособности от Всемирного экономического форума РФ заняла 43-ю позицию, а Украина — 85-ю. А в рейтинге легкости ведения бизнеса от Всемирного банка у России — 28-я позиция, а у нас — 64-я, — напомнил аналитик. — В рейтинге экономических свобод Украина — самая «несвободная» страна Европы, ее обогнала не только РФ, но и Белоруссия с Молдавией. А наши соседи по рейтингу экономической свободы — Тунис, Таджикистан и Бангладеш. Это та тяжкая правда, о которой не скажут эксперты-патриоты».

Экономисты отметили — в 2020-м на Украине резко сократились платежеспособный спрос населения и инвестиционный спрос бизнеса, нацеленные на импорт. По данным Государственной таможенной службы, в январе-ноябре 2020-го общий внешний товарооборот Украины составил 92 млрд долларов. А за год соотношение товарооборота к ВВП должно составить более 70%.

«Это значит, что экономика Украины угрожающе открыта для внешних шоков как по экспорту, так и по критическому импорту. То есть сильно зависима от мировой ценовой конъюнктуры, — говорит Алексей Кущ. — За 11 месяцев 2020-го украинский экспорт составил 44,5 млрд долларов (против 46 млрд долларов в 2019-м). А импорт — 48,4 млрд долларов против прошлогодних 54,2 млрд. Основные статьи импорта Украины — это топливо на 7,18 млрд долларов, оборудование в виде котлов, реакторов и машин на 5,2 млрд долларов и транспортные средства на 4,93 млрд долларов. Также мы закупили электротоваров на 4,8 млрд, полимеров на 2,32 млрд и фармацевтики на 2,17 млрд долларов».

Что касается украинского экспорта-2020, то на первом месте с огромным отрывом — аграрное сырье и полуфабрикаты, свидетельствуют данные Гостаможслужбы.

«Номер один — зерновые на 8,54 млрд долларов, затем подсолнечное масло — 5,17 млрд долларов, семена масличных на 1,64 млрд долларов и отходы пищевой промышленности на 1,38 млрд. Всего получается почти 20 млрд долларов аграрного экспорта. Высшее достижение нашей добавочной стоимости в аграрной отрасли — это масло. Но даже оно — не бутилированное, а в крупных «танках». Бутилируют украинское масло турки, зарабатывая свои пять центов на одной бутылке, — сообщил эксперт. — А украинская железная руда стала основой для развития китайской и европейской металлургии. Но в мировом рейтинге производителей металла Украина уже давно не в первой десятке и продолжает падать. Экспорт черных металлов с Украины составил 6,98 млрд долларов, руды — 3,87 млрд, изделий из черных металлов — 0,8 млрд. Это почти в два раза меньше, чем аграрный экспорт. Особенно плачевно выглядит соотношение экспорта металла и железной руды, оно постоянно меняется в пользу сырья. Украина — уже даже не «страна-домна», а «поле кукурузы».

Аналитик отметил — экспорт сырья растет даже в тех сферах, в которых страна сама испытывает дефицит. Так, деревообработка дала бюджету страны в 2020-м 1,29 млрд долларов экспортной выручки, но за это пришлось заплатить «лысыми» Карпатами», указал он.

Особо экономист отметил структуру главных торговых партнеров Украины. На первом месте с огромным отрывом идет Китай с 13,7 млрд долларов взаимного торгового оборота. На втором месте Польша — 6,7 млрд, а на третьем — Россия с 6,51 млрд долларов. Белоруссия, на которую Киев недавно зачем-то наложил санкции, — шестая с 3,8 млрд. И лишь на седьмой строчке — «главный политический союзник Украины» США с 3,6 млрд долларов.

«По сути, это государства, для которых Украина является торговой колонией. Отрицательное сальдо торговли с Китаем — 1,1 млрд долларов, с Россией — 1,5 млрд долларов, с Германией — и вовсе 2,7 млрд долларов. То есть наш рынок поделили китайцы, немцы и россияне, причем к отрицательному сальдо с РФ нужно добавить «минус» по торговле с Белоруссией — 1,38 млрд долларов. Ведь Москва и Минск образуют Союзное государство и являются «ядром» ТС и ЕАЭС. Так что в этом году Украина профинансировала экономику Союзного государства почти на 3 млрд долларов», — подчеркнул Кущ.

Весьма неприятными по пропорциям выглядят и торговые отношения с США, указал экономист. При общем торговом обороте в 3,6 млрд долларов Украина заработала отрицательное сальдо на 1,86 млрд.

«Это значит, что торговая игра идет в одни ворота и Украину постоянно «выносят». Американцы ввели пошлину на украинский металл и изделия из него в размере 25%, но при этом продают нам свои локомотивы! — поразился аналитик. — А вся санкционная политика Киева с 2014-го привела лишь к тому, что РФ — третий по рангу торговый партнер, торговое сальдо как было в ее пользу, так и осталось. Главная причина — неумение властей Украины вести рациональную, эгоистичную торговую политику, как это делает тот же Израиль с арабскими странами».

Мало кто заметил, говорит Кущ, но по итогам 2020-го случится знаковое событие — удельный вес продовольствия и агросырья в структуре экспорта Украины впервые в истории превысит 50% от общих экспортных потоков.

«Это апогей нынешней экономической политики. Украина твердо встала на путь деиндустриализации и наращивания сырьевого аграрного вала. Как ни странно, этот период совпал с активной реализацией в стране «программы реформ» от МВФ. В 2019-м продукция машиностроения в структуре экспорта у нас составила всего 7%, сократившись почти вдвое по сравнению с 2005-м. Зато аграрный вал возрос до 48%, увеличившись за 14 лет в четыре раза. По сути, сегодня все наше экономическое благополучие — это 70-80 млн тонн зерна и 6-7 млн тонн подсолнечного масла. Из страны, выпускавшей ракеты и самолеты, мы превратились в страну-маслобойку и страну подсолнухов!» — возмутился эксперт.

По мнению Куща, в ближайшие годы в мире должен закончиться «зерновой век» — если не через год, то через пять или семь лет. И тогда Украина столкнется с колоссальным вызовом, когда цены на зерно и подсолнечное масло резко снизятся, а возможностей возродить национальную промышленность уже не останется.