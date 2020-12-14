Адвокат Барановской объяснил, как Аршавин скрывал реальные доходы

Москва, 14 декабря. Адвокат известной телеведущей Юлии Барановской Тимур Матвеев рассказала, как бывшему гражданскому мужу-футболисту Андрею Аршавину удавалось скрывать свои заработки, чтобы не платить алименты своим детям. Подробнее об этом правозащитник сказал в студии программы «Звезды сошлись» на канале НТВ.

«Мы все взрослые люди. Он рекламировал определенный продукт. Эти данные и суммы не вошли в налоговую декларацию. Кроме того, когда он выступал за казахстанский «Кайрат», то часть денежных средств, скорее всего, уходила ему в карман в наличной форме», — объяснил Матвеев, как Аршавин скрывал реальные доходы.

Он добавил, что «эти деньги не были потом перечислены детям». По словам адвоката, футболист также никак не участвует в жизни своих троих детей от Барановской. На последнее судебное заседание по алиментам Андрей Аршавин пришел лично, однако «у него закрытая позиция».

«Он не стал со мной разговаривать. Он должен поддерживать детей. Тут просто дело ранее данных обещаний, которые не соблюдаются», — добавил Тимур Матвеев.

Ранее сообщалось, что Аршавин вышел в свет с новой девушкой. Влюбленные появились на дне рождения знакомой спортсмена в одном из московских ресторанов. Пара попала в объектив камеры Миланы Тюльпановой — бывшей жены лучшего бомбардира в истории сборной России Александра Кержакова.