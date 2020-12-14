Психолог рассказала, как настроиться на рабочий лад после новогодних праздников

Новогодние каникулы — это мини-отпуск, и хоть он и проходит в холодное время года, все же он бывает порой более эмоциональным и веселым, чем обычный. Шумные компании, встречи с родными и друзьями, поездки и застолья — все это выбивает из привычного ритма жизни и отбивает желание возвращаться на работу. Об этом в комментарии ФАН рассказала психолог Наталья Малышева.

«Бывают исключения, и некоторые устают от праздников, стремясь вернуться к рабочим будням. Но большинству же нравится отдыхать, и трудно настроиться на рабочий лад после празднования Нового года и Рождества. Действительно, независимо от того, как ты отдыхаешь в эти дни — активно или пассивно — они, праздники, расслабляют не только физически, но и умственно», — пояснила Наталья Малышева.

Психолог дала советы для тех, кому трудно восстановиться и вернуться в рабочий ритм.

Питание имеет значение

По ее словам, праздничный стол обычно изобильный и сытный. А жирная, обильная пища расслабляет, идет отток крови от головного мозга, и снижается мозговая активность. Чтобы вернуть былую умственную прыть, вернитесь к привычному рациону. А накануне сделайте разгрузочный день.

«Просто голодай один день перед выходом на работу, и эта практика взбодрит весь твой организм», — пояснила Наталья Малышева.

Мотивационные книги и фильмы

Радость и боевой настрой помогут вернуть мотивационные фильмы и книги. Хотя их разумно читать и смотреть не только перед выходом на работу, но и во время любого отдыха. Они помогают формировать новые «хотелки» и новые цели.

«Выдели после просмотра или прочтения один день для планирования. Создай и обдумай конкретные цели на год и пути для их достижения», — советует психолог.

Распорядок дня

По мнению психолога, самое важное — распорядок дня. Именно он сбивается во время отдыха. Поэтому важно восстановить привычный график сна и бодрствования дня за три до выхода на работу. Иначе есть риск поставить под удар свое здоровье. Нельзя выходить на работу после бурного застолья: снижается память, концентрация внимания и реакция на происходящее. При этом после бурного застолья может «развязаться язык» и спровоцировать конфликтные ситуации с коллегами.

Накопившиеся дела

Когда вернетесь к накопившимся делам, не пытайтесь их все сразу переделать. Лучше составьте план.

«Сначала делай неотложные дела, затем по степени важности. Так ты не переутомишься, но и работа постепенно войдет в прежний ритм», — добавила Наталья Малышева.

Порядок на рабочем месте

По словам психолога, важно в первый рабочий день навести порядок на рабочем месте. Смело избавляйтесь от ненужного, старого, неэффективного. Избавляйся от бесполезных вещей: календарики, открытки, магнитики, символы года. Эти мелочи занимают пространство и захламляют его. Впустите свежую энергию в рабочее место, расчистив его.

Обновите рабочие аксессуары

Малышева советует закупить новые ручки, карандаши, бумагу для записей. Смените цветовую палитру аксессуаров, пусть они будут все в одном цвете. В этом году в моде белый, серый, серебряный и все пастельные холодные оттенки. Вот и следуйте моде и тенденциям нового года даже в рабочих мелочах.

Чай

По ее словам, особое место в нашей жизни занимает церемония чая и кофе. В любом офисе, заводе, фабрике принято день начинать с горячего напитка. Замените свою кружку для чая, выберите стильную и однотонную. Пусть все видят перемены в тебе.

«И поверь, медитация с чаем в новой кружке вначале первого рабочего дня настроит тебя на нужный лад», — добавила Малышева.

Общение с коллегами

Психолог заметила, что разговоры с коллегами неизбежны. Делитесь яркими событиями ушедшего года и приятными моментами прошедших праздников. Старайтесь не обсуждать свои планы. Создайте некую мечтательную интригу вокруг своей персоны. Хорошее настроение гарантировано.

Новый имидж

По словам Малышевой, ничто так не побуждает к походу на работу, как новый имидж, новое платье и новый костюм. Действует это безотказно и для мужчин, и для женщин.

«Предвкушение восхищенных взглядов коллег, вопросов «где купил», комплиментов, усиливает желание оказаться быстрее на рабочем месте. Займитесь покупкой обновок для работы или смени прическу», — добавила психолог.

Исправить конфликт

Если на работе были разногласия или конфликт, самое время все исправить и сгладить, уверена Наталья Малышева. Сделайте первый шаг. Начните разговор с маленького презента и слов: «Между нами было недопонимание, хочу, чтобы это осталось в прошлом. Мы работаем в одном коллективе и на одно дело, для всех будет плюсом, если мы помиримся и начнем сотрудничать».

Так, уверена психолог, вы поднимете свой рейтинг среди коллег и, возможно, приобретете не только союзника, но и товарища.