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Психолог рассказала, как настроиться на рабочий лад после новогодних праздников

Психолог рассказала, как настроится на рабочий лад после новогодних праздников

Новогодние каникулы — это мини-отпуск, и хоть он и проходит в холодное время года, все же он бывает порой более эмоциональным и веселым, чем обычный. Шумные компании, встречи с родными и друзьями, поездки и застолья — все это выбивает из привычного ритма жизни и отбивает желание возвращаться на работу. Об этом в комментарии ФАН рассказала психолог Наталья Малышева.

«Бывают исключения, и некоторые устают от праздников, стремясь вернуться к рабочим будням. Но большинству же нравится отдыхать, и трудно настроиться на рабочий лад после празднования Нового года и Рождества. Действительно, независимо от того, как ты отдыхаешь в эти дни — активно или пассивно — они, праздники, расслабляют не только физически, но и умственно», — пояснила Наталья Малышева.

Психолог дала советы для тех, кому трудно восстановиться и вернуться в рабочий ритм.

Питание имеет значение

По ее словам, праздничный стол обычно изобильный и сытный. А жирная, обильная пища расслабляет, идет отток крови от головного мозга, и снижается мозговая активность. Чтобы вернуть былую умственную прыть, вернитесь к привычному рациону. А накануне сделайте разгрузочный день.

«Просто голодай один день перед выходом на работу, и эта практика взбодрит весь твой организм», — пояснила Наталья Малышева.

Мотивационные книги и фильмы

Радость и боевой настрой помогут вернуть мотивационные фильмы и книги. Хотя их разумно читать и смотреть не только перед выходом на работу, но и во время любого отдыха. Они помогают формировать новые «хотелки» и новые цели.

«Выдели после просмотра или прочтения один день для планирования. Создай и обдумай конкретные цели на год и пути для их достижения», — советует психолог.

Распорядок дня

По мнению психолога, самое важное — распорядок дня. Именно он сбивается во время отдыха. Поэтому важно восстановить привычный график сна и бодрствования дня за три до выхода на работу. Иначе есть риск поставить под удар свое здоровье. Нельзя выходить на работу после бурного застолья: снижается память, концентрация внимания и реакция на происходящее. При этом после бурного застолья может «развязаться язык» и спровоцировать конфликтные ситуации с коллегами.

Психолог рассказала, как настроится на рабочий лад после новогодних праздников

Накопившиеся дела

Когда вернетесь к накопившимся делам, не пытайтесь их все сразу переделать. Лучше составьте план.

«Сначала делай неотложные дела, затем по степени важности. Так ты не переутомишься, но и работа постепенно войдет в прежний ритм», — добавила Наталья Малышева.

Порядок на рабочем месте

По словам психолога, важно в первый рабочий день навести порядок на рабочем месте. Смело избавляйтесь от ненужного, старого, неэффективного. Избавляйся от бесполезных вещей: календарики, открытки, магнитики, символы года. Эти мелочи занимают пространство и захламляют его. Впустите свежую энергию в рабочее место, расчистив его.

Обновите рабочие аксессуары

Малышева советует закупить новые ручки, карандаши, бумагу для записей. Смените цветовую палитру аксессуаров, пусть они будут все в одном цвете. В этом году в моде белый, серый, серебряный и все пастельные холодные оттенки. Вот и следуйте моде и тенденциям нового года даже в рабочих мелочах.

Чай

По ее словам, особое место в нашей жизни занимает церемония чая и кофе. В любом офисе, заводе, фабрике принято день начинать с горячего напитка. Замените свою кружку для чая, выберите стильную и однотонную. Пусть все видят перемены в тебе.

«И поверь, медитация с чаем в новой кружке вначале первого рабочего дня настроит тебя на нужный лад», — добавила Малышева.

Общение с коллегами

Психолог заметила, что разговоры с коллегами неизбежны. Делитесь яркими событиями ушедшего года и приятными моментами прошедших праздников. Старайтесь не обсуждать свои планы. Создайте некую мечтательную интригу вокруг своей персоны. Хорошее настроение гарантировано.

Психолог рассказала, как настроится на рабочий лад после новогодних праздников

Новый имидж

По словам Малышевой, ничто так не побуждает к походу на работу, как новый имидж, новое платье и новый костюм. Действует это безотказно и для мужчин, и для женщин.

«Предвкушение восхищенных взглядов коллег, вопросов «где купил», комплиментов, усиливает желание оказаться быстрее на рабочем месте. Займитесь покупкой обновок для работы или смени прическу», — добавила психолог.

Исправить конфликт

Если на работе были разногласия или конфликт, самое время все исправить и сгладить, уверена Наталья Малышева. Сделайте первый шаг. Начните разговор с маленького презента и слов: «Между нами было недопонимание, хочу, чтобы это осталось в прошлом. Мы работаем в одном коллективе и на одно дело, для всех будет плюсом, если мы помиримся и начнем сотрудничать».

Так, уверена психолог, вы поднимете свой рейтинг среди коллег и, возможно, приобретете не только союзника, но и товарища.

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