«Обидно за русский язык»: украинка пожаловалась на гонения со стороны Киева

Киевские власти проводят тотальную украинизацию и делают все, чтобы русскоговорящие граждане Украины забыли родной язык. С таким заявлением в эфире телеканала «НАШ» заявила жительница Бердянска Запорожской области.

В марте этого года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон «О полном общем среднем образовании», который ликвидировал в стране русскоязычные школы с 1 сентября 2020 года. Учащиеся из русскоязычных семей с пятого класса должны будут изучать на украинском языке не менее 80% предметов. Программы обучения на русском отменяются.

Помимо этого, на Украине с 16 января 2021 года сфера обслуживания должна перейти исключительно на украинский язык, обслуживать клиента на другом языке можно будет только по его просьбе. Об этом заявил уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень. Согласно закону, все поставщики товаров и услуг должны обслуживать потребителей и предоставлять информацию на украинском языке. С клиентами будет запрещено говорить по-русски. Только по просьбе клиента его персональное обслуживание может осуществляться на другом языке.

Многие граждане Украины не согласны с языковой политикой, которую проводят киевские власти. Они жалуются на то, что Киев проводит тотальную украинизацию, не предоставляя людям право выбора. Так, жительница Бердянска по имени Яна в эфире киевского телеканала заявила, что жителей восточных регионов силой заставляют переходить украинский язык.

«Меня зовут Яна. Я из Бердянска Запорожской области. Моему старшему сыну уже исполнилось 27 лет. Я была вынуждена отдать его в украинскую школу. У нас всего одна русскоязычная школа в городе, мне было неудобно его туда возить, поэтому мы были вынуждены обучаться на украинском языке. Очень сложно учиться не на родном языке, хотя нам говорили, что будет легко. Технические термины все стали на украинском. Кроме того, английский наши дети вынуждены переводить с украинского на русский язык, чтобы хоть что-то понять. Несмотря на то, что большинство населения у нас русскоязычное, в школах перестали преподавать русский язык даже факультативно», — рассказала женщина.

Жительница Бердянска также отметила, что теперь на русском языке граждане Украины могут разговаривать только в семьях. Кроме того, она пожаловалась на гонения со стороны Киева, поскольку с 2021 года людей будут штрафовать, если они в сфере обслуживания заговорят с клиентами по-русски.

«Даже последнюю русскую школу города скоро переведут на украинский язык обучения. Хочу подчеркнуть, что в школах уже не преподают русский язык даже факультативно. Мы хотим, чтобы был выбор. Очень обидно за русский язык. Они говорят, что никого не притесняют. А мы можем разговариваться по-русски теперь только в семьях. Нас всех заставляют разговаривать на украинском языке. А с января вообще введут штрафы за то, что ты говоришь по-русски», — резюмировала жительница Бердянска.

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