Олег Газманов поддержал Басту после концерта в Петербурге

Москва, 14 декабря. Российский исполнитель Олег Газманов поддержал рэпера Басту после скандального концерта в Санкт-Петербурге. Своей позицией на этот счет он поделился в эфире программы «Звезды сошлись» на канале НТВ.

Пару недель назад Баста провел масштабный концерт в условиях пандемии коронавирусной инфекции, зрители не соблюдали социальную дистанцию, речи об индивидуальных средствах защиты не шло вообще. В Сети появились многочисленные видео, после чего разгорелся жуткий скандал. На рэпера обрушились потоки негатива и непонимания, однако некоторые поддержали исполнителя. В числе последних оказался и Олег Газманов. Он назвал виновного в скандале с концертом Басты.

«Вот я честно скажу. Если меня позовут сейчас петь, то я соберу музыкантов и пойду. А вот как этот концерт проведут организаторы — это не мой вопрос. Я захожу в маске, в перчатках. Между моими музыкантами на сцене полтора метра. Я все условия соблюдаю», — объяснил свое решение Олег Газманов.

С точки зрения певца, организаторы не должны снимать с себя ответственность. Но дело не только в них, но и в самих людях.

«Если организаторы продали столько билетов, чтобы все расселись, а люди поперли друг к другу… Ну как остановишь. Это тоже неправильно», — подчеркнул Газманов.

Он напомнил, что есть правила жесткие — необходимо ходить в масках в общественных местах.

«Надо просто народ воспитывать. Дисциплина в обществе отсутствует», — констатировал гость студии.

После концерта Басты в Ледовом дворце Петербурга, напомним, Невский районный суд выписал руководству концертного зала штраф в размере 480 тысяч рублей.