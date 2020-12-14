Познер рассказал, как справиться со страхом заболеть коронавирусом

Москва, 14 декабря. Телеведущий Владимир Познер призвал россиян отказаться от страха заболеть коронавирусом нового типа. При этом, если у человека выявили инфекцию, нужно стойко противостоять ей.

Познер признался, что заболеть коронавирусом он не боится. Ранее инфекция была диагностирована у его супруги, но, к счастью, жена ведущего легко перенесла опасную инфекцию. К тому же, по словам Познера, многие его знакомые переболели коронавирусом.

Ведущий напомнил, что у 4% населения есть врожденный иммунитет. Познер считает, что одним из счастливчиков является он сам.

«Пока еще пытаются найти способ это проверить, но, думаю, лично у меня такой иммунитет есть», — сказал Познер.

Он добавил, что соблюдает все предписания, в частности, носит медицинскую маску и перчатки. Однако никакого страха заболеть коронавирусом у него нет. А тем, у кого есть боязнь подцепить опасный вирус, Познер дал несколько советов.

«Что касается страха — это зависит только от тебя. Я болел раком. Дважды. И либо ты сдаешься, либо ты говоришь «нет», — сказал 86-летний ведущий в беседе с ТАСС. — Понимая, что это может кончиться совсем плохо. Но, в значительной степени, от твоего внутреннего настроя зависит, преодолеешь ты или нет. <…> Мне кажется, что то же самое здесь. Боязнь коронавируса — это совсем не то, что заболеть раком. Но это из той же области».

Он убежден, что категорическое внутреннее нежелание уступать этой болезни позволит справиться со страхом заразиться коронавирусом.

Ранее Познер подверг критике россиян, которые отрицают существование коронавируса. У него также вызывают раздражение те, кто пренебрегают средствами индивидуальной защиты, и таким образом ставят под угрозу жизнь других.