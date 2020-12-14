Боярский последует примеру Стоянова и сделает прививку от коронавируса

Москва, 14 декабря. Народный артист Михаил Боярский решил последовать примеру своего коллеги Юрия Стоянова, который уже сделал прививку от коронавируса.

Звезда юмористической программы «Городок» провакцинировался еще в начале октября. Он, обратившись к соотечественникам, призвал их сделать прививку от коронавирусной инфекции нового типа.

«Настоятельно рекомендую всем вакцинодиссидентам понять, что это единственный путь. Дисциплина, вакцинация и соблюдение всех норм — тогда, возможно, за год-полтора справимся», — сказал Стоянов.

Сомневающимся в целесообразности использования вакцины он посоветовал посмотреть российский сериал «Эпидемия» режиссера Павла Костомарова.

Сделать прививку хочет актер петербургского Театра Ленсовета Михаил Боярский. Он считает, что вакцинирование — это единственный способ остановить пандемию.

«Собираюсь прививаться, отношусь к этому положительно, потому что другого средства от болезни еще не придумано», — сказал в беседе с изданием Ura.ru актер, добавив, что вместе с ним прививаться пойдет его супруга Лариса Луппиан.

Пандемия коронавируса охватила практически весь мир. Из-за распространения опасного вируса властям пришлось принять ряд мер, в частности, приостановить работу некоторых предприятий, перевести школьников и студентов на дистанционное обучение.

Летом Россия первой в мире зарегистрировала вакцину против коронавируса нового типа. Она получила название «Спутник V».