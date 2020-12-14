Число заразившихся COVID-19 в Новосибирской области превысило 25 тысяч

Новосибирск, 14 декабря. Число заразившихся коронавирусом пациентов превысило в Новосибирской области 25 тыс. человек, сообщили на оперативном совещании в областном правительстве.

«Зарегистрировано 25 тысяч 136 человек, проведено исследований — 994 тысячи», — сообщил министр здравоохранения Новосибирской области Константина Хальзова.

Согласно данным оперативного штаба, за сутки в регионе в связи с выздоровлением выписан еще 121 человек. Общее число выздоровевших на 13 декабря составило 20 642 человека. За сутки в области умерли семь пациентов с коронавирусом. С начала пандемии количество погибших достигло 833 человек.

Ранее сообщалось, что будут закрыты госпитали, которые были развернуты на базе трех медучреждений региона, в том числе, родильного дома и гинекологической больницы. Медицинские учреждения возобновят работу в штатном режиме.