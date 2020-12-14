Посольство РФ ответило на обвинения американских СМИ в хакерских атаках

Вашингтон, 14 декабря. Американские СМИ в очередной раз безосновательно пытаются обвинить Россию в хакерских нападениях на органы государственной власти США, сообщило посольство РФ в Вашингтоне.

«Обратили внимание на очередные безосновательные попытки американских СМИ обвинить Россию в хакерских атаках на органы государственной власти США. Ответственно заявляем: нападения в информационном пространстве противоречат внешнеполитическим принципам нашей страны, ее национальным интересам и пониманию того, как выстраиваются отношения между государствами. Россия не проводит «наступательных» операций в виртуальной среде», — говорится в сообщении дипмиссии в Facebook.

В посольстве напомнили, что Россия «активно продвигает двусторонние и многосторонние соглашения по кибербезопасности». Дипломаты напомнили американским коллегам о выдвинутой президентом РФ Владимиром Путиным инициативе о комплексной программе мер по восстановлению взаимодействия двух стран в области международной информационной безопасности. Ответа от Вашингтона Москва так и не получила, заключили в дипмиссии.

Ранее одна из крупнейших компаний по кибербезопасности в США FireEye заявила, что хакеры с «возможностями мирового класса» взломали ее сеть и украли инструменты, используемые для проверки защиты тысяч клиентов. Бывший сотрудник АНБ президент Rendition Infosec объявил эту атаку «большой победой для России».