Россиянам анонсировали новую выплату от ПФР в декабре

Москва, 14 декабря. Россиянам с детьми анонсировали новую выплату в размере 10 тысяч рублей от Пенсионного фонда России в декабре. Однако позднее сообщение с этой информацией исчезло.

Уведомление, что семьи с детьми смогут получить выплату, появилось в личных кабинетах россиян. Пособие в размере 10 тысяч рублей подготовили для семей, которые уже получали деньги, но в этот раз декабрьская выплата предусмотрена для граждан, у которых есть дети в возрасте до семи лет. Новое заявление на эту выплату писать не нужно.

«В декабре 2020 года на основании тех же заявлений будет назначена новая выплата в размере 10 тысяч рублей. Если тот же банковский счет не закрыт, еще одно заявление подавать не нужно. Деньги автоматически поступят на счет», — приводят СМИ сообщение, размещенное в личных кабинетах граждан.

Однако спустя некоторое время сообщение исчезло с портала госуслуг. В социальных сетях предположили, что хакеры взломали сайт и намеренно опубликовали эту информацию. В Пенсионном фонде России в свою очередь сообщили, что пока выплаты не ожидаются.

Впрочем, российские семьи с детьми все же смогут получить дополнительное пособие в декабре. Дополнительная поддержка будет оказана родителям, воспитывающим одного или двух детей. Для участия в социальной программе среднедушевой доход в семье не должен превышать двух региональных прожиточных минимума. Размер пособия будет рассчитываться исходя из того, где живут граждане.