Росавиация заявила о сохранении полетов из РФ за границу

Москва, 14 декабря. В Росавиации подтвердили, что в ближайшее время международные авиарейсы ограничивать не будут, следует из ответа Минтранса РФ на запрос депутата ГД Натальи Кувшиновой.

Кувшинова направила в Минтранс обращение с просьбой разъяснить позицию ведомства по дальнейшим планам полетов за рубеж российских авиакомпаний. Глава Росавиации и замминистра транспорта Александр Нерадько в ответном письме отметил, что на отечественную авиационную отрасль вспышка COVID-19 оказала сильнейшее влияние.

Он напомнил о приостановке международных воздушных авиаперевозок в марте. По его словам с января по сентябрь объемы перевозок российских авиакомпаний на международных воздушных линиях сократились по сравнению с аналогичным периодом 2019 года на 74,7%. Падение на внутренних воздушных линиях составило 25,7%.

В Росавиации полагают, что необходимо поэтапное возобновление международных полетов. Но этому противится Роспотребнадзор. По уже действующим рейсам, их направлениям и количеству у надзорного органа претензий нет, сообщает «Парламентская газета». В издании уточнили, что россиянам, уже купившим авиабилеты в страны, с которыми у России налажено регулярное авиасообщение, можно не волноваться.

Ранее Федеральное агентство воздушного транспорта сообщило, что туристы смогут вылететь в Турцию и Египет из аэропорта Томска. Прямые рейсы Томск – Каир (Египет) и Томск – Стамбул (Турция) будет осуществлять авиакомпания Nordwind.