Взрыв прогремел на нефтяном танкере около побережья Саудовской Аравии

Эр-Рияд, 14 декабря. На момент взрыва, около 1:11 по московскому времени, судно находилось рядом с портовым городом Джидда. О пострадавших не сообщается.

Британская Организация по координации морских торговых перевозок начала расследование взрыва. Устанавливается, из какого государства прибыл танкер и кому он принадлежит. О масштабах инцидента не сообщается, так же как и о разливе нефтепродуктов.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что греческий нефтяной танкер получил пробоину из-за взрыва мины в районе саудовского порта Эш-Шукайк. Согласно информации СМИ, никто из членов экипажа танкера не пострадал.