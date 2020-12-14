Жителей Камчатского края призвали не пить антибиотики без назначения врача

Петропавловск-Камчатский, 14 декабря. Медики ковидных моногоспиталей призвали жителей Камчатского края соблюдать разработанные Роспотребнадзором рекомендации и не пить антибиотики без назначения врача.

Заведующий ковидным госпиталем Камчатской краевой больницы, врач-пульмонолог Алексей Шапорев отметил, что зачастую пациенты занимаются самолечением и поступают к врачу тяжелом состоянии или в крайней степени тяжести, когда сложно что-либо сделать.

«При возникновении первых симптомов не нужно затягивать с визитом к специалисту, а своевременно обращаться за медпомощью и не заниматься самолечением. Вовремя начатое лечение — залог его успешности», — отметил Шапорев.

Специалисты настоятельно рекомендуют не пить антибиотики при первых признаках заболевания. Врачи напоминают, что антибиотик действует на бактерии, а вирусы к бактериальной флоре не относятся.

При лечении коронавирусной инфекции антибиотики используются только, когда к вирусному течению присоединяется вторичная бактериальная флора. Решение по назначению антибиотиков принимает врач, подчеркивают медики.

Ранее губернатор Камчатского края Владимир Солодов сообщил, что в регион прибыл медицинский десант. Первая бригада медиков должна была появиться в крае в воскресенье..