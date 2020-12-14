Родителям могут разрешить тратить маткапитал на свое образование

Москва, 14 декабря. Глава Института прогрессивного образования Анна Маркс обратилась к министру труда Антону Котякову с предложением разрешить тратить маткапитал на образование родителей.

В письме Маркс отмечает, что рождаемость снизилась в России на 23,7% за последние пять лет. Поэтому для повышения мотивации россиян к рождению детей в нацпроекте «Демография» необходимо задействовать все возможные инструменты.

Озвучивая идею материнского капитала впервые в 2006 году, президент РФ Владимир Путин назвал повышение социального статуса женщины целью программы, напомнила Маркс. Но из-за ограничений по использованию маткапитала женщина не может в полной мере ни «повысить свой социальный статус», ни реализовать себя.

Институт просит Минтруд рассмотреть возможность позволить использование средств материнского капитала на последипломное образование и повышение квалификации матери. Маркс считает, что такая мера увеличит доходы семей, улучшит положение женщин на рынке труда в России и окажется дополнительным фактором роста рождаемости, сообщает газета «Известия».

По словам Маркс, инициативу поддержали в Госдуме. Депутат от «Единой России» Виктор Зубарев сообщил изданию о намерении в ближайшее время направить в Минтруд запрос с просьбой поддержать предложение и подготовить соответствующий законопроект.

Ранее в беседе с RT член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб прокомментировала предложение парламентария Евгения Федорова оценить возможность провести летом 2021 года внеочередную индексацию материнского капитала на 20%.