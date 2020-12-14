Студент-афроамериканец стал главным героем видеовизитки о Томской области

Томск, 14 декабря. Администрация Томской области утвердила новую видеовизитку региона, главным героем которой стал студент-афроамериканец.

«Главный герой видео — студент-афроамериканец, который приезжает учиться в Томский государственный университет. Здесь он обретает новых друзей — студентов из других университетов Томска. Вместе они гуляют по городу, восхищаются его красотой, встречают закаты и весело проводят время. Незабываемые впечатления ждут главного героя и за пределами города, когда он с друзьями приезжает в глубинку Томской области. Здесь их ждут красивейшие пейзажи и все прелести настоящей деревенской жизни», — сказано в описании видеоролика.

В качестве локаций для съемки видеоролика были выбраны томские университеты, камень основания Томска, набережная реки Ушайки, железнодорожный вокзал, Дом офицеров и улицы с памятниками деревянного зодчества. Кроме того, съемочная команда побывала в селе Сулзат и на Черкесовской заимке в Молчановском районе, а также в деревне Карнаухово.

В этом году томские вузы приняли 3,3 тысячи иностранных студентов, из них 2,4 тысячи из ближнего зарубежья и 863 человека из дальнего. В Томске уже учатся студенты из Китая, Вьетнама, Индонезии, Мальдив, ОАЭ, Египта, Ганы, Конго, Колумбии, Монголии и Индии.

Власти Томска хотят показать коренным жителям области, что иностранные студенты — важный элемент, влияющий на репутацию как области, так и страны в международных кругах.

Томичи всячески пытаются найти общий язык с зарубежными гражданами. Например, водители такси используют ПО с голосовым переводчиком, которое помогает донести информацию о поездке до студентов из Вьетнама, но это не всегда получается сделать хорошо. Зарубежные студенты начинают быстро говорить на родном языке, что ставит в ступор местных жителей и выход из проблемной ситуации в некоторых случаях найти затруднительно. Иногда даже бывает, что пенсионеры вблизи студенческих кампусов нападают с оскорблениями на афроамериканцев, но неравнодушные прохожие пресекают эти ситуации.

Из-за эпидемиологической ситуации многие зарубежные студенты не могут вернуться в российские вузы, но продолжают свое обучение в дистанционном формате. Недавно депутаты Государственной думы РФ выступили с инициативой разрешить въезд на территорию России иностранным студентам-медикам.