Ученый сообщил о выходе большинства регионов РФ на плато пандемии

Москва, 14 декабря. Регионы России выбираются на плато пандемии, ни один из них больше не находится в тяжелом состоянии по распространенности COVID-19.

Официальная статистика показывает, что российские регионы упорно движутся к стабилизации количества заражений, а четыре региона даже демонстрируют показатели «затухания» вируса — это Чукотка, Костромская область, Москва и Горный Алтай, заявил эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян в беседе с РИА Новости.

Московская и Ленинградская область также вышли на плато и следует ожидать резкого понижения смертности, спрогнозировал специалист. Ситуация начнет улучшаться сразу после новогодних праздников и дальше до весны. Самое неудовлетворительное состояние в трех регионах — Дагестан, Крым, Брянская область, но и у них показатели уже отошли от критических.

Количество заражений коронавирусом в мире превысило 70,4 миллиона человек, как сообщал ФАН. Пальма первенства по распространению инфекции по-прежнему у США, следующими идут Индия и Бразилия.