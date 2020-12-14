Цены на сахар-песок и подсолнечное масло могут заморозить до 1 апреля

Москва, 14 декабря. Цены на подсолнечное масло и сахарный песок могут заморозить на три месяца с 1 января до 1 апреля 2021 года, сообщают источники на рынке.

Бизнес может зафиксировать розничные и закупочные цены на сахарный песок. Максимальную цену за литр подсолнечного масла планируется установить на отметке 95 рублей при покупке у производителя и 110 рублей — «на полке», сообщает газета «Известия» со ссылкой на источники, участвующие в совещаниях по стабилизации цен ФАС, Минпромторга, Минэкономразвития и Минсельхоза РФ.

За один килограмм сахара предлагают установить цену в 36 и 45 рублей от производителя и в магазине соответственно. Договоренность будет закреплена в виде соглашения между компаниями. В понедельник, 14 декабря, в первой половине дня пройдет серия совещаний, после которых на оценку в правительство будут направлены соответствующие предложения.

Исполнительный директор Масложирового союза Михаил Мальцев отметил, что такое решение поддерживают многие производители. По его словам, в союзе рады, что государство «наконец вмешается в процесс ценообразования».

Замглавы Минпромторга Виктор Евтухов отметил, что стоимость подсолнечного масла и сахара в этом году выросла из-за поставщиков, которые повысили закупочные цены на эти продукты более чем в два раза.

Президент РФ Владимир Путин назвал рост цен на продукты недопустимым и потребовал от министров оперативно реагировать на такие ситуации, а не рассказывать ему сказки, сообщает RT. Глава государства подчеркнул, что его не устраивает, когда министры выражают надежду на стабилизацию ситуации. Путин потребовал от них конкретных и эффективных мер.