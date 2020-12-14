Ученый рассказал о влиянии вакцины на заболеваемость COVID-19 в 2021 году

Москва, 14 декабря. Ежедневный показатель заболеваемости во время возможного весеннего пика коронавируса может снизиться при успешном применении вакцины в России.

Период пандемии сократиться благодаря массовой вакцинации. В России может снизиться ежедневный показатель заболеваемости коронавирусом при удачном применении вакцины, рассказал эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян.

«Вакцинация не даст моментальный эффект и уже значительно не повлияет на осенний пик заболеваемости, но для сокращения срока пандемии она крайне важна. Если прививку удастся сделать 70% населения, то это приблизит окончание пандемии», — рассказал РИА Новости Тавадян.

Вероятность того, что весенний пик повторится в 2021 году, все же есть, но он будет меньше, так как основная часть жителей России уже пройдет вакцинацию или переболеет. Предположительно, весенний пик в 2021 году выпадет на март, а суточная заболеваемость в России будет около восьми тысяч человек, рассказал Тавадян.

По предварительным данным, вакцина от коронавируса «Спутник V» сможет защищать организм в течение двух лет. Но для точной информации нужны экспериментальные данные. Препарат создан на основе той же платформы, которая использовалась при разработке препарата против лихорадки Эбола, передает слова главы НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени почётного академика Н.Ф. Гамалеи Минздрава России Александра Гинцбурга RT.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что критика в адрес отечественной вакцины от коронавируса «Спутник V» — это «умышленно извращающая смысл происходящего пропаганда». Лучшая вакцина именно та, которая доступна и разрешена на территории той страны, где проживают люди.