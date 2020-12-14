Россиянам рассказали об особенностях ношения защитных масок зимой

Москва, 14 декабря. Защитная маска зимой может стать и средством утепления, однако нужно помнить о правилах ношения такого изделия. Подробнее об этом рассказал врач-терапевт Алексей Водовозов.

Основной функцией маски остается защита от коронавируса, поэтому стоит соблюдать определенные правила. Если средство индивидуальной защиты промокнет от снега, в нем скопится конденсат, нужно немедленно сменить его, пояснил врач в эфире радио Sputnik. Зимой также можно носить маски, которые спускаются на шею по подобию платка.

Специалист напомнил, какими средствами защиты нужно пользоваться только уже перенесшим COVID-19 или привитым от него. В этих случаях подходят респираторы с клапаном, так как человек уже не является источником инфекции, и воздух, который выходит через клапан, не фильтруется. Если же такой респиратор наденет еще не переболевший и не привитый человек, то он может представлять опасность для окружающих. В этом случае нужно носить респираторы без клапанов.

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