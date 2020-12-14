Регулятор одобрил применение в США вакцины от BioNTech и Pfizer

Вашингтон, 14 декабря. Центр по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США одобрил применение вакцины от BioNTech и Pfizer на территории страны. Об этом сообщается на странице регулятора в Twitter.

ЦКПЗ рекомендовал вакцину от коронавируса для применения в чрезвычайных обстоятельствах. В первую очередь вакцинировать следует пациентов учреждений длительного ухода и сотрудников системы здравоохранения, отмечает регулятор.

«ЦКПЗ одобрили рекомендацию комитета по иммунизации о санкционировании первого применения вакцины от COVID-19 для людей от 16 лет и старше», — говорится в сообщении.

С завода фармацевтической корпорации Pfizer в городе Каламазу (штат Мичиган) отправилась первая партия вакцины от COVID-19, сообщает RT. Препарат получат 145 департаментов здравоохранения и больниц в США.