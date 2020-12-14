Названа провоцирующая осложнения при COVID-19 особенность иммунитета

Вашингтон, 14 декабря. Пациенты с коронавирусной инфекцией могут столкнуться с тяжелой формой болезни, если у них есть определенная особенность организма, выяснили ученые Йельского университета.

Большое количество в организме аутоантител, которые атакуют органы, ткани и иммунитет, провоцируют осложнения при COVID-19. По словам ученых, это связано с тем, что «неправильные» антитела борются не с вирусом, что ведет к более длительному и тяжелому течению инфекции, пишет Guardian.

Исследователи сравнили реакции иммунитета у пациентов с COVID-19 и неинфицированных людей и выяснили, что у зараженных много антител с отклонениями, блокирующими защиту от вируса. Чем больше таких аутоантител в организме, тем тяжелее протекала инфекция. Отмечается, что у пациентов с COVID-19 «неправильных» антител обнаружилось больше, чем у людей с волчанкой.

Врач назвал жалобы, с которыми приходят к врачам россияне, переболевшие COVID-19 весной. Многие чувствуют, что не до конца выздоровели.