Волынец предрек Украине очередной «майдан» из-за долгов по зарплатам

Киев, 14 декабря. Глава независимого профсоюза шахтеров Украины Михаил Волынец предрек очередной «майдан» в стране из-за неуплаты налогов компанией Игоря Коломойского «Укрнафта».

В эфире телеканала NTA политик рассказал, что «Укрнафта» не платит налоги на протяжении года. Часть от них должна была пойти на выплату зарплат бюджетникам. По его словам, критическая ситуация с задолженностью по зарплатам сложилась на оставшихся на подконтрольных Киеву территориях шахтах.

В предыдущие годы компания Коломойского должна была заплатить в бюджет налоги на 30,8 миллиарда гривен, но не сделала этого. На погашение задолженности по зарплате шахтерам из этой суммы должны быть направлены 1,4 миллиарда гривен, подчеркнул Волынец.

«Вчера из источников, которые заслуживают полного доверия, мне стало известно, что этих денег не будет — вместо 1,4 миллиарда шахтерам может дойти только 100 миллионов», — сообщил глава независимого профсоюза горняков.

По его словам, если украинским шахтерам не выплатят заработную плату, они устроят новый «майдан». Волынец подчеркнул, что на 1 января 2021 года задолженность по зарплате угольщикам может достичь двух миллиардов гривен, если в конце декабря не будут выделены «обозначенные властью» средства.

«Если этого не случится, люди перестанут верить власти и затем перестанут работать — это путь к очередному «майдан» или к глобальным акциям протестов и неповиновению власти», — заключил Волынец.

Несколькими днями ранее Волынец заявлял, что работники урановых шахт проводят акцию протеста в правительственном квартале Киева, сообщает RT. По его словам, «протестная волна только нарастает».