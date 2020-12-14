Россияне смогут оформить больничный по новым правилам с 14 декабря

Москва, 14 декабря. Новые правила выдачи больничных вступают в силу в России 14 декабря. Их можно будет оформить в электронном виде.

Согласно новым правилам, листки нетрудоспособности можно будет оформить в электронном формате, чего нельзя было сделать ранее. Бумажные бланки теперь не обязательны. Их нужно оформлять только безработным, беременным и уволенным в связи с ликвидацией организации. В остальных случаях — по желанию, передает RT.

Если ребенок рождается на сроке беременности менее 22 недель, лист нетрудоспособности можно получить, если новорожденный пережил первые шесть полных суток или 168 часов. А при оформлении больничного листа не будет указываться место работы.

Согласно новому формату, между лечением в дневном стационаре и обычном, листки нетрудоспособности будут выдаваться при выписке на весь период лечения, как и при уходе за больным членом семьи.

Ранее ФАН сообщал, что депутаты «Единой России» внесли в Госдуму РФ пакет поправок, предлагающих сделать минимальные выплаты по больничному не ниже МРОТ. На данный момент это лишь временная мера, действующая до 31 декабря. Ею уже воспользовались многие люди.