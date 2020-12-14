Врач перечислил основные жалобы перенесших COVID-19 пациентов

Москва, 14 декабря. Переболевшие COVID-19 в первую волну спустя несколько месяцев жалуются на повышенное артериальное давление и слабость, сообщил иммунолог-аллерголог Владимир Болибок.

По словам специалиста, переболевшие коронавирусом пациенты спустя месяцы обращаются к врачам с жалобами на необъяснимые нарушения пищеварения и головокружение. Врач отметил, что за медицинской помощью в основном приходят люди старше 30 лет.

«У мужчин повреждения идут от мужской половой сферы — снижается уровень тестостерона, который необходим для поддержания мышечной массы. И не совсем понятно, что делать с этими пациентами», — цитирует Болибока Lenta.ru.

Иммунолог признался, что перенес COVID-19 еще весной, но пока «до конца как будто и не выздоровел».

Ранее Александр Горелов рассказал о причинах повторного заражения коронавирусом. Одной из них является дефектность иммунного ответа в организме пациента. В этом случае у человека не вырабатывается достаточное количество антител, чтобы справиться с инфекцией.